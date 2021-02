Entren a la presó els dos policies implicats en l'agressió de Linares

La Policia Nacional ha comunicat aquest diumenge que els dos policies implicats en una polèmica agressió ocorreguda aquest dissabte a Linares han ingressat a la presó per ordre judicial.





















Des de la Direcció General d'aquest cos policial també han volgut reiterar "la seva més enèrgica condemna per aquests fets i per l'actitud d'aquests dos agents".





El jutjat ha ordenat l'ingrés a la presó dels dos policies despuués que t anto l'agent com el sotsinspector es neguessin a declarar davant els seus companys de la Policia, però sí que ho van fer davant la jutge que després de la mitjanit, sobre la una de la matinada, ordenava l'ingrés a presó dels dos.





Per la seva banda, la Direcció General de la Policia ha comunicat que ja ha obert un expedient disciplinari en el qual es determinaran les sancions que corresponguin als dos policies, als quals ahir ja es va retirar l'arma i la placa.





Aquests "hauran de respondre tant a el jutge en l'apartat penal com davant la Policia Nacional pels lamentables fets que han succeït", segons han assegurat fonts de la Policia.





Fins Linares es van desplaçar des de la Comissaria Provincial de Jaén diversos agents, un d'ells cap de la UDEF, perquè la instrucció de el cas es desenvolupi de la manera més asèptica possible.





La DGP ha lamentat i mostra "la seva més enèrgica condemna pels fets ocorreguts i per l'actitud d'aquests dos policies, que no representen el treball diari de servei públic dels homes i les dones de la Policia Nacional".





L'Ajuntament de Linares i partits polítics també han condemnat "enèrgicament la brutal agressió" a el temps que han exigit "que s'actuï amb contundència contra una actitud que embruta la imatge d'un cos que sempre ha vetllat per la seguretat dels linarenses"





ALTERCATS A LINARES









Els disturbis que s'han produït a la localitat de Linares (Jaén) en protesta per l'agressió de dos policies nacionals fora de servei a un home i la seva filla de 14 anys a la terrassa d'un bar s'han saldat amb al menys 13 detinguts, dos d'ells menors d'edat, i 19 policies ferits.





La tensió a la ciutat va començar a augmentar en la tarda de dissabte, després que desenes de persones es concentressin davant la s ede de l'jutjat número 3, encarregat de el cas, que esperaven l'arribada dels dos detinguts per declarar davant la jutge titular.





















Davant la pressió popular que no parava de proferir insults, i per seguretat, la jutge ha ordenat que els dos detinguts fossin portats a la Comissaria Provincial de Jaén, perquè declaressin per videoconferència, tal com es fa amb altres casos en els últims mesos però en aquest cas a causa de la crisi sanitària.





Aquest fet ha augmentat els nervis, produint-se enfrontaments violents amb les forces de seguretat, amb llançaments d'objectes, destrossa de contenidors i tot el que trobaven al seu pas, així com un vehicle policial.





A través de les xarxes socials han convocat una concentració davant la comissaria de Linares, on s'han concentrats tant manifestants pacífics com a grups violents que no han cessat de llançar objectes contra l'edifici, tot i que el carrer es trobava tallada per tanques i custodiada per agents.





Durant hores el Comissari Cap Provincial de la Policia Nacional de Jaén ha intentat intervenir amb alguns dels manifestants més violents i hi ha hagut càrregues d'antiavalots, fins que finalment s'han dissolt amb la intervenció dels agents, saldant-se els enfrontaments amb a l'menos13 detinguts, dos d'ells menors, i 19 agents ferits.





Els dos detinguts divendres són un agent i un sotsinspector de la Policia a Linares que van agredir un home i la seva filla en una terrassa d'un bar de la localitat, quan es trobaven fora de servei, mentre eren gravats per diversos testimonis que han difós els vídeos a través de les xarxes socials.













TOT VA COMENÇAR AMB UNA BROMA





Javi, el cunyat de l'agredit, ha comptat davant les càmeres de 'Cuatro a el dia' que tot va començar amb una broma que es va tornar en un atac carregat d'agressivitat per part dels policies.





L'entrevistat ha confirmat les lesions que pateixen els seus familiars després de la pallissa. El seu cunyat presenta fissura de còrnia en un ull, fractura de nas i "cinc o sis punts a la cella". Mentre la seva neboda també presenta una fissura en un braç i un ull inflamat.