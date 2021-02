El sabotatge de dos repetidors de telecomunicacions a Girona i Lleida va afectar a RTVE

Segons han informat els Mossos dos centres de repetició de telecomunicacions han estat sabotejats la passada nit a Girona i Lleida, hores abans de les eleccions a Catalunya .





Ara s'investiga aquest succés ocorregut en repetidors de Canet d'Adri (Girona) i en Cubells (Lleida), segons fonts de Mossos, que també asseguren que aquest acte no ha tingut afectació en la constitució de taules ni transmissió de dades en l'inici d'aquesta jornada de les eleccions catalanes de l'14 de febrer.













Ubicació de l'repetidor sabotejat a Girona / @Catalunyapress





Aquests actes vandàlics han afectat les emissions d'RTVE, els serveis de les quals ja estan restablerts. En declaracions als mitjans en la Conselleria després d'una reunió sobre el dispositiu de seguretat, el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha explicat que hi ha hagut dos repetidors sabotejats, incidents que han afectat la telefonia de les zones però que "no afectaran per a res a la jornada electoral".



RTVE ha estat una de les empreses de telecomunicacions afectades per aquests dos actes vandàlics comesos aquesta matinada a Girona i Lleida. La corporació pública ha condemnat en un comunicat "aquests actes vandàlics que han intentat comprometre les telecomunicacions en plena jornada electoral a Catalunya".





La corporació ha assenyalat que "pràcticament tots els serveis afectats, tant en les emissions de TVE com d'RNE, estan restablerts".