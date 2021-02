El brot de coronavirus a bord de l'Hespérides: de quarantena i PCR al contagi del 60% de la dotació

El vaixell oceanogràfic Hespérides ha hagut de cancel·lar la seva participació en la campanya Antàrtica per un brot de coronavirus que ha afectat fins al 60 per cent de la seva dotació, tot i els esforços realitzats per convertir el vaixell en 'espai lliure de Covid', amb quarantena prèvia i proves PCR.





El vaixell Hespérides









Experts militars assenyalen el cas de l'Hespérides com a exemple de com es pot expandir el virus en un espai tancat que se suposava a resguard de la pandèmia. El dia 30 de desembre, el vaixell va partir del port de Cartagena amb una dotació de 58 persones aparentment 'sanes'. I tan sols quatre dies després ja comptava amb quatre positius, que van anar augmentant fins arribar a un total de 35.





L'Hespérides tenia previst participar en la campanya que cada any té lloc a l'Antàrtida i que uneix a militars i científics. Donades les seves particulars característiques, el Comitè Polar Antàrtic va elaborar un estricte protocol per poder desenvolupar la seva missió tot i la pandèmia.

Seguint amb aquests criteris, tota la dotació del vaixell, encara en terra, va realitzar una prova PCR i immediatament després es va sotmetre a un període de quarantena. Després d'ell, va tornar a realitzar-se una nova prova PCR abans d'embarcar.





Malgrat aquestes garanties, l'alarma va saltar només tres dies després de marxar quan un membre de la tripulació va presentar símptomes compatibles amb el coronavirus. El dia 3 de gener ja s'havia detectat l'existència d'un focus a bord, amb quatre infectats.





L'Hespérides va decidir llavors posar rumb a Las Palmas per al tractament dels malalts, aïllaments i vigilància de tots els que havien estat en contacte amb ells. Al port es va realitzar a més un test d'antígens a tota la dotació, que va revelar sis nous casos positius.





Poc després es va realitzar a tot el personal un nou test PCR i els positius van anar augmentant fins arribar a 35, una mica més d'un 60 per cent de la dotació. Malgrat els esforços inicials per controlar el brot, el Ministeri de Ciència i Innovació i l'Armada van decidir finalment cancel·lar la seva participació en la campanya Antàrtica.





El vaixell va romandre a Las Palmas un total de 24 dies fins que l'Institut de Medicina Preventiva de Defensa va donar per superat el brot, quan va partir rumb a Cartagena per preparar-se per altres campanyes nacionals que es realitzaran els propers mesos.





UN INGRESSAT A L'UCI

A les Canàries va quedar el sergent primer Francisco Rodríguez Sánchez, que està ingressat a l'UCI de l'hospital de Gran Canària Doctor Negrín, a qui va dedicar unes paraules aquest mateix dijous el nou Cap d'Estat Major de l'Armada, l'almirall Antonio Martorell, durant la seva presa de possessió.





També la ministra de Defensa, Margarita Robles, va revelar haver parlat per telèfon amb la dona del sergent primer aquell mateix matí i va demanar un emocionat record a totes les víctimes del coronavirus, especialment als que pertanyien a les Forces Armades o formaven part del seu personal civil .