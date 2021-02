José Montilla torna com a "president de taula" a Sant Just

A l'expresident de la Generalitat, José Montilla, li va tocar per sorteig ser primer suplent de taula en la població on resideix Sant Just Desvern i al no comparèixer el titular ha hagut de substituir-lo.













D'aquesta manera durant aquesta jornada electoral Montilla comptabilitzarà el vot de tots els veïns de a la mesa electoral que president. És una de les anècdotes d'aquesta jornada electoral de les eleccions catalanes.









El 99,41% de meses electorals estan constituïdes a les 10.49 hores de cara a la jornada de les eleccions catalanes d'aquest diumenge, segons dades de la Generalitat.





Aquest percentatge correspon a 9.085 taules de les 9.139 disposades per a aquests comicis, quan passa gairebé una hora de les 10 hores, el límit per constituir les meses electorals.