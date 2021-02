Els col·legis registren llargues cues perquè les votacions són lentes

Molts col·legis electorals registren des de primera hora llargues cues per a les votacions, provocades per les mesures de seguretat que s'han de dur a terme abans de votar. De fet, les cues no impliquen una major afluència de votants, ja que a causa de la pluja i a la pandèmia, de moment s'està registrant una baixada de la participació.





Cues per votar aquest 14-F al Centre Cívic de la Sagrada Família / FJMonfort





La separació entre votants és de 1,5 metres i en cada torn, només el votant entra a l'escola per votar, de manera que les cues es produeixen tot i que hi hagi poca gent.