La participació ciutadana fins a les 13.00 hores baixa 12 punts respecte a les eleccions de 2017

Un 22,59% dels catalans cridats a les urnes aquest diumenge ha votat fins a les 13 hores, el que suposa 12 punts menys que en el primer avanç de participació de les eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017, quan a la mateixa hora havia votat el 34,69% del cens.





Cua de ciutadans per votar a Barcelona / EP





Aquesta és la xifra de participació segons el web resultats.parlament2021.cat, a l'espera que comparegui en roda de premsa el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Bernat Solé.





Un total de 5.624.044 catalans estan cridats a votar a les eleccions d'aquest diumenge per elegir els 135 diputats de Parlament entre un total de 69 candidatures.





Segons les dades de la Generalitat, el nombre d'electors és un 1,25% superior a les persones que van votar en les eleccions del 21 de desembre de 2017, i, del total del cens, 5.368.881 resideixen a Catalunya i 255.163 ho fan a l'estranger i tenen dret a vot.





Davant la pandèmia, el Govern i els partits han fomentat el vot per correu, i fins i tot s'ha permès sol·licitar-ho de manera telemàtica i lliurar el vot directament en mà a un treballador de Correus sense necessitat de sortir de casa.













D'aquesta manera, les sol·licituds del vot per correu han arribat al seu màxim històric en unes eleccions a Catalunya amb 284.706 peticions, el que suposa el 5,30% del cens i un 350% més que en les últimes eleccions a Parlament.





D'aquesta xifra total, que supera el rècord de 2015 de 107.421 sol·licituds, les 84.476 han sol·licitat el vot per correu de manera telemàtica i 200.230 ho han fet de manera presencial.





Tot i la pandèmia, en aquests comicis la participació ciutadana segueix sent molt important ja que els partits independentistes i no independentistes hauran de pactar entre si per veure qui és el bloc capaç d'aconseguir la majoria de 68 diputats necessària per arribar a la presidència de la Generalitat.





En relació a les últimes eleccions de 2017, en què es va batre el rècord de participació, l'independentisme es troba més feble i els partits no aconsegueixen posar-se d'acord en unes línies bàsiques. A més, la població està aquest cop més preocupada del coronavirus i el gran impacte econòmic que ha tingut.









En aquell moment, l'abstenció va ser tan sols d'un 20,9%, segons la Generalitat. Aquesta vegada, s'espera que l'abstenció augmenti entre un 10% i un 20%.













El que sí que s'espera que canviï són els guanyadors de les eleccions. Si bé el 2017 va guanyar Ciutadans, aquesta vegada la disputa està entre ERC i PSC, que després de la incorporació de Salvador Illa com a candidat ha augmentat en intenció de vot i s'ha situat com el favorit o el segon de les enquestes.