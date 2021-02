Els 15 nounats de la UCI de la Maternitat del Clínic van sorprendre als seus pares

Una iniciativa ideada per l'equip d'infermeria que es va posar en marxa al 2019 i que aquest any ha tornat a ser possible gràcies de nou al treball de Rocío Cabello, infermera de l'Hospital Clínic - seu plató, i a la col·laboració altruista de Mireia Pérez, creadora de la marca de complements infantil Diente de León.





Els 15 nounats ingressats al Servei de la UCI de Neonatologia han sorprès gratament als seus pares aquest matí de Carnaval quan els han vist disfressats d'herois i heroïnes i de diferents tipus d'animals.

Una proposta que any rere any agraeixen les famílies per fer d'aquest un dia especial.





Una iniciativa que va sorgir de l'equip d'infermeria del Servei "amb la finalitat d'humanitzar l'hospital i implicar als pares perquè puguin celebrar aquesta festivitat tot i estar en un hospital, tal com fan avui la resta de pares", ha afirmat la coordinadora assistencial del Servei de Neonatologia, Erika Sánchez.





GALERÍA DE FOTOGRAFÍES DEL CARNESTOLTES DEL CLÍNIC

































@HospitalClinic