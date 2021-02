L'app 'Eleccions 14F' permet saber l'afluència de persones en els col·legis electorals

Els catalans tenen a la seva disposició una nova aplicació per a les eleccions d'aquest diumenge que ha posat en marxa la Generalitat. L'aplicació es diu 'Eleccions 14F' i permet saber en temps real la quantitat de persones que hi ha als col·legis electorals per evitar llargues cues i poder triar el millor moment.





Sala de premsa de centre de dades de les eleccions / EP





L'app indica, segons el color -verd, taronja i vermell- l'afluència a les centres de votació, i també permet saber les dades de les eleccions, així com jugar a tractar d'encertar aliances i majories.





L'app és una actualització de l'antiga aplicació que es va crear per a les eleccions del 2017. Així, es poden comparar els resultats amb anteriors candidatures i rebre informació sobre els resultats provisionals.