Mor als 90 anys Carlos Menem, l'expresident d'Argentina

L'expresident d'Argentina Carlos Saúl Menem, figura instrumental en la política del país llatinoamericà durant la dècada dels 90, ha mort aquest diumenge als 90 anys d'edat al sanatori de los Arcos, a Buenos Aires, on estava ingressat per una infecció urinària després de patir problemes cardíacs.









Carlos Saúl Menem - PATRICIO MURPHY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO (EP)







L'antic mandatari, que va governar Argentina entre el 1989 i el 1999, havia tingut nombrosos problemes de salut aquests darrers anys. Només durant aquest any ha estat ingressat dues vegades més, una per una pneumònia i una altra per baixa saturació en sang.





La notícia de la defunció l'ha confirmada l'entorn de l'exmandatari al diari 'Clarín', després de constatar que la salut de Menem es va complicar en les últimes hores.