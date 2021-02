Nova Zelanda tanca la ciutat més gran del país després de detectar tres casos de coronavirus

La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciat aquest diumenge que Auckland, la ciutat més gran del país, es confinarà durant tres dies després que s'hagin detectat tres casos de coronavirus.









Auckland, Nova Zelanda (EP)





El Govern ha posat Auckland en el nivell tres -- de quatre-- de risc, mentre que la resta del país romandrà al nivell dos en una decisió que es reevaluará cada 24 hores en funció de com evolucionin els contagis.





"Hem d'actuar amb un alt grau de precaució. Prendrem mesures dures i ràpides", ha assenyalat Ardern en una roda de premsa per anunciar les noves mesures que ha recollit el diari local 'New Zealand Herald'.





Les mesures s'han anunciat després que una família de tres persones donés positiu per coronavirus.





Les autoritats sanitàries han publicat un llistat amb els últims llocs públics que va visitar la família i els qui hi hagin estat recentment s'hauran d'aïllar.





En el nivell tres d'alerta es demana als neozelandesos que es quedin a casa excepte per fer activitats essencials i es fomenta tant el teletreball com l'ensenyament a distància en el cas de nens i adolescents. Així mateix, es tancaran totes les activitats no essencials.





Nova Zelanda es considera un dels millors exemples de gestió de la pandèmia al món perquè, des que va començar la pandèmia, només ha registrat 2.330 infeccions i 25 morts per la malaltia.