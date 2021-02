L'índex de participació en les eleccions catalanes a l'Hospitalet de Llobregat és de l'35,83% a les 16 hores, 17,5 punts menys que les catalanes de 2017 (53,33%) i gairebé 15 menys que les generals de 2019 (50,28%).





La participació a l'Hospitalet de Llobregat: 35,83% a les 4 de la tarda, 17 punts menys @EP





La jornada electoral transcorre sense incidències a destacar a la ciutat, i seguint les mesures previstes davant la Covid amb més espais habilitats per realitzar les votacions, informa l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.





Hi ha 173.629 persones cridades a votar, de les quals 2.409 poden votar per primera vegada, i el 40% de l'electorat (65.176 persones) està citat en un col·legi diferent de l'habitual --per la desaparició de el seu o per un canvi parcial que afecta només algunes mesas--.