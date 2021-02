No s'allargarà l'horari de votació de les taules de Barcelona que s'han constituït tard

La Junta Electoral Provincial (JEP) ha decidit no allargar l'horari de votació en les taules que s'han constituït a partir de les 9, per la qual cosa tancaran a les 20 hores com les altres, ha explicat el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Bernat Solé.





EUROPAPRESS





En roda de premsa des del Centre de dades de Parlament, ha recordat que només les taules de la demarcació de Barcelona eren susceptibles d'allargar l'horari, perquè a Tarragona, Lleida i Girona no hi ha hagut retards.





La decisió de la Junta Electoral podria haver afectat fins al 35% de les meses electorals de Barcelona que no estaven constituïdes a les 10 hores.





A l'ésser preguntat per una previsió dels resultats, Solé ha defensat que, donat el context excepcional derivat de la pandèmia de coronavirus, s'han d'atendre totes les mesures de seguretat, "sobretot en el moment del recompte" de vots.





Així, ha dit que el recompte d'aquestes eleccions pot portar més temps que unes eleccions celebrades en un context de normalitat, però no ha concretat cap hora per conèixer resultats.