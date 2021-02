Una vocal d'una mesa de Girona denúncia haver-se quedat sense EPI en l'hora que voten els contagiats

Twitter





Una dona a qui li ha tocat ser primera vocal en una mesa electoral de Girona ha denunciat, a través d'un tuit recollit per CatalunyaPress, que es troba sense un Equip de Protecció Individual a la franja on estan contagiats per Covid-19.









Segons revela l'afectada, en els centres de votació només disposen d'equips de mida estàndard, mentre que ella necessitava una talla gran.









Tot i que ha estat apartada i no ha d'atendre els contagiats, la usuària de Twitter denúncia sentir-se "estigmatitzada davant de tots". Els encarregats de proporcionar els EPI directament l'han descartat a l'entendre que no anava a poder usar-lo.