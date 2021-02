Els partits independentistes reeditarán la majoria al Parlament segons els primers sondejos

Pere Aragonès (EP)





ERC guanyaria les eleccions catalanes del 14 de febrer en escons --aconseguiria entre 36 i 38 diputats, amb el 24,3% del vot-- i el PSC ho faria en vots, però seria segon en nombre de diputats --34-36 escons i 24,5% del vot--, segons un sondeig publicat per RTVE.





El sondeig situa Junts en tercera posició, amb 30-33 escons i el 20,5% del vot, seguit per CUP amb 7 diputats (5,4% del vot), mentre que hi hauria un triple empat amb 6-7 escons entre els comuns (6%), Vox (5,9%) i Cs (5,3%), el PP quedaria en vuitena plaça amb 4-5 diputats i el 4,6% del vot i el PDeCAT podria entrar al Parlament amb 0-2 escons, tot i que no tindria assegurada la representació (2,5%).





Amb aquests resultats, els partits independentistes reeditarien la majoria absoluta al Parlament tant en la forquilla més baixa (73 diputats) com en la més alta (80), i també sumarien les esquerres amb 76-81 diputats entre PSC, ERC i els comuns , tot i que socialistes i republicans ja han rebutjat aquesta opció.





TRIPLE EMPAT SEGONS EL PERIÓDICO I BETEVÉ





PSC, ERC i Junts empatarien amb entre 31 i 33 escons al cap de les eleccions catalanes del 14 de febrer, encara que en vots els socialistes s'imposarien i aconseguirien el 22,7% del vot, els republicans el 20,4% i Junts el 20%, segons una enquesta elaborada per Gesop i publicada per 'El Periódico' i Betevé.





L'enquesta situa a Vox com quarta força amb entre 10 i 11 diputats (7,5%), seguit pels comuns (8-9 i 7,3%), la CUP (7-8 i 5,5%), PP i Cs empatarien amb 6-7 (5,5% cadascun), i el PDeCAT podria entrar en el Parlament amb 0-2 escons, encara que no tindria assegurada la seva representació (2,9% del vot).





En aquest cas, els partits independentistes també reeditarien la majoria absoluta en el Parlament tant en la forqueta més baixa (69 diputats) com en la més alta (76), i també sumarien les esquerres amb 70-75 diputats entre PSC, ERC i els comuns, encara que socialistes i republicans ja han rebutjat aquesta opció.