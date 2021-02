El número tres de Junts, Canadell, fa seguidisme dels insults i burles a Illa, Arrimadas i Albiach

Una bona manera d'entendre el que li espera a Parlament que surti de les urnes aquest 14 de febrer és treure el cap al compte de Twitter de Joan Canadell, nombre tres de Laura Borràs i Carles Puigdemont a la llista de Junts, i descobrir com el també expresident de la Cambra de Comerç no dubta a l'hora difondre i retuitejar burles i insults dedicats a alguns seus adversaris polítics segons destaca el rotatiu ABC.





Així, mentre Catalunya votava aquest diumenge, l'empresari independentista, fundador de Petrolis.cat i creador d'una mascareta anti-Covid, l'Mask-Cat, que va caure en l'oblit, ha compartit un missatge d'un usuari de tuiter que, al costat de una fotografia d'Inés Arrimadas, es referia a la líder de Cs com «la Llavor de el Mal».

























També ha aprofitat els missatges de tuiters independentistes per burlar-se de Salvador Illa a compte de la jaqueta que el candidat de PSC portava posada quan anava a votar o per aplaudir, retuit mitjançant, a una dona que assegurava haver tingut una experiència «orgàsmica» després d'haver- trobat en un col·legi electoral amb la candidata d'en Comú Podem, Jessica Albiach, i cridar-la «a la cara» feixista.













Canadell, conegut per les seves freqüents sortides de to, les seves constants insults a tot el que tingui a veure amb Espanya i entusiasta seguidor de les teories revisionistes de l'Institut de Nova Història, podria ser el candidat a la presidència de la Generalitat en el cas que Laura Borràs, investigada per corrupció, acabés inhabilitada.