Arrimadas convoca per aquest dilluns una reuniÃ³ de l'Executiva de C's desprÃ©s del daltabaix del 14F

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha convocat una reunió de l'Executiva nacional d'el partit aquest dilluns a la tarda per analitzar els resultats de les eleccions autonòmiques celebrades a Catalunya, segons han informat a Europa Press fonts de la formació taronja.





De confirmar les dades de les enquestes publicades aquest vespre, Cs podria situar fins i tot per sota dels vuit escons, enfront dels 36 que va obtenir el 2017, i veure dràsticament reduït el seu suport electoral fins a quedar-al voltant d'un 6% dels vots, després d'haver guanyat els anteriors comicis catalans amb un 25,35%.

A més, tampoc sembla haver-se aconseguit una majoria parlamentària de les candidatures no independentistes, com anhelava Cs.





La primera reacció de Ciutadans a les xifres de participació en les eleccions aquest diumenge --que fins a les 18.00 hores ha estat de l'45,72%, 22,54 punts percentuals menys que en les de el 21 de desembre de 2017 aquesta mateixa hora- -, l'ha ofert el secretari de Comunicació de Cs a Catalunya, Nacho Martín Blanco.





Martín ha reconegut davant els periodistes que les dades de participació són "preocupants". Tot i que ha admès que "la situació no acompanyava" perquè els catalans votessin massivament, pel context de la pandèmia de l'coronavirus, ha afirmat que "no és bona notícia per a la democràcia que tan pocs ciutadans decideixin anar a votar".