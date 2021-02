La Fiscalia s'oposa al recurs de sÃºplica contra la presÃ³ de Hasel

9

Cartell en suport a Pablo Hasel (EP)





La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha contestat el recurs de súplica presentat pel raper Pablo Hasel contra la seva entrada a la presó, denegant la suspensió de l'execució de la condemna.





L'advocat de l'raper, Diego Herchhoren, ha explicat aquest diumenge que aquesta postura de la Fiscalia contrasta amb el seu informe de setembre de 2020 en el qual no s'oposava a la concessió dels beneficis de la suspensió de la condemna.





Divendres es va complir el termini donat per l'Audiència Nacional perquè el raper entrés voluntàriament a la presó per complir una pena de dos anys, quatre mesos i quinze dies, 9 mesos per enaltiment de terrorisme i la resta conseqüència de l'impagament de la pena multa.