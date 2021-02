Albiach vol un govern d'esquerres: "Catalunya no suporta més el desastre del Govern de Junts i ERC"

La candidata dels comuns a la Presidència de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha anunciat que dirà aquest dilluns a el candidat de PSC, Salvador Illa, i a el d'ERC, Pere Aragonès, per emplaçar-los a negociar després de les eleccions: "El Govern d'esquerres és possible. és més, diria que és imparable ".





Europa Press





En declaracions amb més de el 90% del vot escrutat, ha celebrat que els comuns hagin mantingut els seus vuit escons, ha lamentat l'entrada de Vox al Parlament, i ha considerat que els resultats dels comicis revelen que Catalunya "no suporta més el desastre de Govern de Junts i ERC ".





Davant d'això, ha reivindicat un Govern d'esquerres i transversal superant "vetos estèrils, que no serveixen, que no sumen", i ha afirmat que els comuns faran tot el que estigui al seu abast per aconseguir-ho.