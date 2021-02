El PSC passa a ser primera força a Badalona

El PSC ha passat de tercera a primera posició en les eleccions catalanes a Badalona (Barcelona), on els socialistes han obtingut el 30% dels vots i més de 20.000 vots, seguits d'ERC amb el 18% i 13.000 sufragis.





Salvador Illa (EP)





Amb el 97% dels vots escrutats, JxCat es posiciona com a tercera força amb el 12,17%, mentre que Vox ha comptat amb el 9,68%, En comú Podem aconsegueix el 8,03% dels vots; Cs, el 6,58%; PP, el 5,71%, mentre que la CUP ha rebut el 5,52% de les paperetes i el PDeCAT, el 1,33%; el 0,73% dels vots han estat en blanc i el 1,34%, nuls.





En les últimes eleccions autonòmiques, al desembre de 2017, es va imposar Cs com a primera força i el 31,04% dels vots, seguida d'ERC amb el 18,17% i del PSC amb el 16,96%.





D'altra banda, en els passats comicis municipals de maig de 2019, el PP va quedar com a primera força política amb un 37,58% dels vots, amb els quals Xavier García Albiol va aconseguir de nou l'alcaldia després de fracassar un pacte de les forces de esquerres.





La participació de les eleccions, marcades per la pandèmia i el vot per correu, ha caigut respecte a les passades eleccions de 2017 a Badalona: mentre aquest any han exercit el seu dret a vot un 45,86% dels residents, el 2017 ho va fer 1 80,06%.