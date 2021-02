Fernández afirma que els tres diputats de PP són un resultat "molt dolent"

Alejandro Fernández (EP)





El candidat del PP a les eleccions catalanes d'aquest 14F, Alejandro Fernández, ha afirmat aquest diumenge que els seus 3 diputats, un menys dels que disposaven en l'última legislatura de Parlament, són un resultat "molt dolent".





En una compareixença a l'hotel de Barcelona des d'on el PP segueix aquesta nit electoral, Fernández ha lamentat que no s'hagin assolit els dos objectius que s'havien marcat en campanya: augmentar la seva representació i disposar de grup propi.





El popular ha suggerit la baixa mobilització del votant constitucionalista com a possible raó dels seus resultats i de la majoria independentista, tot i que ha apuntat que hi ha hagut moments de la campanya que han suposat "un autèntic terratrèmol" per a les perspectives que tenien al començar la contesa, en una possible referència a la confessió de l'extresorer de el partit Luis Bárcenas i el judici.