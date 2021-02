Carrizosa lamenta no haver mobilitzat el constitucionalisme i aposta per la "moderació"

Carlos Carrizosa (Cs)





El candidat de Cs a la Presidència de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha afirmat que Cs no ha sabut mobilitzar l'electorat constitucionalista com hagués volgut per al 14F i que seguiran treballant al Parlament "des de la moderació i la capacitat de pacte".





En la seva intervenció per valorar els resultats del 14F, ha insistit que el partit seguirà "fent el mateix que ha fet des de l'any 2006: defensar el constitucionalisme des del centre, i amb absoluta fermesa en la lluita per les llibertats a Catalunya i la democràcia ".





Per Carrizosa, és una mala notícia l'augment d'escons dels partits independentistes, que considera que no representa la majoria de la societat catalana: "No tenen aquesta majoria social, però sí que van a tenir una majoria més àmplia al Parlament" .