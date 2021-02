Illa anirà a l'investidura per aconseguir un canvi: "Catalunya ha tornat aquesta nit"

El candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest diumenge que es presentarà a la investidura després de guanyar les eleccions catalanes amb 640.376 vots (22,97%) i 33 escons, amb el 98,35% escrutat, i ha assegurat que "el canvi és imparable". D'aquesta manera, coincideix amb el líder d'ERC, Pere Aragonès, que també es presentarà a la investidura.





Salvador Illa (EP)





"La victòria claríssima del PSC en vots té un significat molt clar: el de passar pàgina i obrir una nova a Catalunya, de canvi. De canviar per retrobar-nos, de retrobar-nos per avançar, per tornar a escoltar-nos, a mirar-nos, a trobar-nos", ha clamat en una compareixença telemàtica per valorar els resultats de les eleccions.





Encara que veu el canvi imparable, ha advertit que la victòria és un gran pas cap endavant, però només el primer, perquè hi haurà més, ha dit: "Catalunya ha tornat aquesta nit. La Catalunya de sempre, la que mai se'n va anar".