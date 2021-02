La candidata d'el PDeCAT a les eleccions catalanes, Àngels Chacón, ha lamentat aquest diumenge que "l'independentisme no estigui condicionat per una força de centre" com ells, després que la formació no hagi obtingut representació al Parlament al no superar el 3% de vots.





La candidata d'el PDeCAT, Àngels Chacón (EP)





En la seva intervenció per valorar els resultats, ha celebrat que "l'independentisme hagi guanyat les eleccions", i ha lamentat la irrupció de Vox al Parlament perquè creu que polaritzarà els debats i distorsionarà les sessions.





"La política és una carrera de fons. Seguim sento un partit amb projecte i amb força en els municipis i amb veu pròpia al Congrés. És un espai que existeix i que continuarà existint. Però hem d'admetre que no estem contents amb el resultat" , ha reflexionat Chacón.