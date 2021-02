Garriga promet defensar la llibertat dels catalans com "mai abans"

El candidat de Vox a la Presidència de la Generalitat, Ignacio Garriga, ha assegurat aquest diumenge que defensaran la llibertat dels catalans com mai abans s'havia fet i ha cridat a no deixar-se portar per l'eufòria: "Hem guanyat una batalla, però no és una victòria ".





Ignacio Garriga (EP)





Així ha valorat els resultats de la seva formació a les eleccions catalanes d'aquest diumenge, a les quals concorregut per primera vegada i ha obtingut 11 escons, dos més que Cs (6) i PP (3) junts.





"Ens van dir 'No passareu'. Hem passat, passarem i continuarem treballant fins desallotjar-los de totes les institucions de Catalunya", ha afegit Garriga, i ha assegurat que no van a defraudar.