Sabater ja ha contactat amb Junts, ERC i comuns per a estudiar fórmules per governar

La candidata de la CUP a les eleccions, Dolors Sabater, ha anunciat que ja ha contactat amb els representants de Junts, ERC i comuns per començar a teixir consensos que els permetin governar junts després dels comicis: "Els he demanat que d'hora, demà mateix , a primera hora, ens reunim ".





Dolors Sabater (EP)





Ho ha dit en una compareixença telemàtica des de Sabadell (Barcelona) per fer balanç del resultat de la CUP, on també han intervingut la número 3 per Barcelona, Eulàlia Reguant, el cap de llista per Tarragona i la número 2 d'aquesta demarcació, Laia Estrada i Edgar Fernández, i els candidats per Girona i Lleida, Dani Cornellà i Pau Juvillà.





Per Sabater, aquests consensos als quals fa referència passen per avançar cap a l'amnistia i "la fi de la repressió", l'autodeterminació i el compromís amb un referèndum vinculant, a més de concretar un pla de xoc i de polítiques de rescat social per superar la crisi del Covid-19 i impulsar la transició ecològica per frenar el canvi climàtic.





Ha defensat que els resultats dels comicis han evidenciat que "Catalunya és persistent a reclamar el dret a l'autodeterminació", a més de certa tendència cap a l'esquerra per part de la ciutadania, segons la seva opinió.





Així, ha celebrat que els resultats hagin atorgat els 'cupaires' la força i "el paper clau per condicionar" el futur full de ruta que seguirà el pròxim Govern.





Ha considerat textualment que és un perill i una anomalia democràtica que "l'extrema dreta hagi aconseguit una representació significativa al Parlament", pel que ha urgit a formar pactes d'esquerres per frenar la força amb la qual Vox ha irromput a la Cambra.