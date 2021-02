Detinguda per la Guàrdia Civil per presumptament robar un vehicle d'alta gamma a la Jonquera

La Guàrdia Civil va detenir dimarts passat a una dona per presumptament robar un vehicle d'alta gamma a la Jonquera (Girona), han informat en un comunicat aquest dilluns.













Agents de la Guàrdia Civil que realitzaven un control rutinari a la carretera AP-7 van detenir un vehicle, amb matrícula francesa, i quan van identificar a la conductora, els agents van observar que la documentació aportada eren fotocòpies de mala qualitat, les quals van aixecar sospites.





Els agents van inspeccionar el vehicle, i van observar com el nombre de bastidor no es corresponia amb la documentació aportada per la conductora, de manera que van consultar les bases policials i van descobrir que el vehicle havia estat sostret a França; la detinguda i el vehicle van ser posats a disposició de Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Figueres (Girona).