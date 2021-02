El Suprem arxiva la querella d'IU i Òmnium contra el Rei

@EP









El Tribunal Suprem ha arxivat la querella presentada per Esquerra Unida (IU) i Òmnium Cultural, entre d'altres, contra el Rei emèrit per presumptes delictes relacionats amb el cobrament de comissions il·legals i amb ingressos no declarats a Hisenda, a l'considerar que es basa només en el "relat periodístic", argumentant que per obrir una causa penal es necessita alguna cosa més.





La Sala Penal ha admès la querella presentada per IU, el PCE i el Fòrum de Advocades i Advocades d'Esquerres (FAIRADE), així com la de l'entitat Òmnium Cultural, acumulada a l'anterior per la identitat substancial dels fets denunciats, contra Joan Carles I.





Els magistrats han indicat que, "amb caràcter general, una notícia per si sola, no legitima cap accionant popular per convertir el relat periodístic en un relat de fets punibles desencadenants de el procés penal".





"Els judicis de valor de qui pretén exercir l'acció popular no converteixen la notícia en delicte", han sostingut.