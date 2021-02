Pau Hasel es tanca a la Universitat de Lleida

Diu que estarà indefinidament a la universitat: "Hauran de rebentar per aturar-me i empresonar" / @EP







El raper Pablo Hasel s'ha tancat al rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) "per evitar l'empresonament", quan es compleixen tres dies de el termini perquè ingressés voluntàriament a la presó després de la seva condemna per l'Audiència Nacional.





"Hauran de rebentar per aturar-me i empresonar", ha expressat en un tuit recollit per Europa Press a l'anunciar la tancada a la universitat. Hasel, condemnat per un delicte d'enaltiment de terrorisme, ha explicat que s'ha tancat des de les 9 hores i indefinidament al rectorat costat de membres de la plataforma que reclama la seva llibertat.





Aquest dilluns es compleixen tres dies de termini que va donar l'Audiència Nacional perquè el cantant entrés voluntàriament a la presó per complir condemna de dos anys, quatre mesos i quinze dies.





La plataforma Llibertat Pau Hasel ha anunciat amb un missatge de Twitter del matí d'aquest dilluns que Hasel està al rectorat "per evitar l'empresonament". La Fiscalia de l'Audiència Nacional ja ha contestat el recurs de súplica presentat pel raper Pablo Hasel contra la seva entrada a la presó, oposant-se a la suspensió de l'execució de la condemna.