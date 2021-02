L'Audiència de Madrid absol Cristina Cifuentes en el cas Màster

La secció 15 de l'Audiència Provincial de Madrid ha absolt l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes en l'anomenat cas màster al no veure prova suficient que ella induís a la fabricació de l'acta falsificada amb la qual va justificar que havia defensat un treball de fi de màster davant d'un tribunal.









La decisió, notificat aquest dilluns a la pròpia acusada en persona a la seu de l'Audiència Provincial, l'eximeix així de responsabilitat en aquest assumpte de què no hi havia prova directa: cap testimoni ni acusat ha assenyalat a l'expresidenta, com tampoc consta rastre documental que donés aquella ordre.





La Fiscalia sol·licitava per a Cifuentes una condemna de tres anys i tres mesos de presó per induir aquella falsificació que va confeccionar Cecilia Rosado, professora de la Universitat Rei Joan Carles de Madrid a l'dictat de qui va ser el seu cap, el mort catedràtic Enrique Álvarez Conde i sota pressió , segons la seva declaració, de la qual era assessora de la Conselleria d'Educació en aquell govern regional, Maite Feito.





Les tres s'asseien a la banqueta. Feito finalment ha estat condemnada a tres anys de presó com a autora responsable d'un delicte de falsedat en document oficial. Si és el cas el Tribual sí està acreditat que va cridar reiteradament a la professora el dia que es va confeccionar l'acta, com també que en aquella jornada de crisi a la universitat, va estar present en tot moment, com si fos un enllaç entre la presidència de la Comunitat de Madrid i la Rei Joan Carles, on era professora en excedència.





Pel que fa a Rosado, la condemna s'ha quedat en un any i sis mesos de presó, després d'aplicar-la atenuant de confessió i por insuperable i, subsidiàriament, un atenuant molt qualificada per la seva col·laboració amb la justícia. Des de l'inici de les actuacions, ha vingut donant explicacions, reconeixent que va ser ella personalment qui va fabricar aquell document i va estampar les signatures d'altres dues professores.