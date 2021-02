Salut espera iniciar la vacunació a discapacitats i majors de 80 aquesta setmana

El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha avançat aquest dilluns que des de l'Executiu esperen començar a vacunar contra el Covid-19 a persones de més de 80 anys i també a grans discapacitats aquesta setmana.





Ho ha dit en roda de premsa al costat de el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i el coordinador de la unitat de seguiment de l'Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, en què ha concretat que l'administració de les dosis "pivotarà en l'àmbit de l'atenció primària ".





Respecte a la situació epidemiològica derivada de la pandèmia, Ramentol ha precisat que "es manté la tendència progressiva a la baixa" en nombre de contagis i ha celebrat que el pic de la tercera onada comença a quedar lluny, en les seves paraules.





De fet, ha destacat que la incidència acumulada de nous casos per 100.000 habitants en les últimes dues setmanes ha caigut per sota dels 400 infectats, així com el descens de l'percentatge de positivitat dels test d'antígens i PCR per sota de el 5%.





Ramentol ha qualificat les xifres de positives, però ha matisat que "aquesta progressió positiva des del punt de vista epidemiològic no s'acaba de traduir en un alliberament dels recursos assistencials", amb més de el 50% de les unitats de cures intensives (UCI ) dedicat a l'atenció de l'coronavirus.