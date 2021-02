El jutge dicta ordre d'allunyament per agressió sexual per a un treballador d'un geriàtric a Alcanar

El Jutjat d'Instrucció 4 d'Amposta (Tarragona), en funcions de guàrdia, ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicar-se amb les víctimes al treballador d'un geriàtric d'Alcanar (Tarragona) investigat per presumptament d'agredir sexualment dos residents de l' centre.





Imatge d'arxiu / EP









Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutge ha dictat llibertat amb mesures cautelars, entre elles també una ordre d'allunyament de 300 metres de la residència i l'obligació de comparèixer cada quinze dies al jutjat.





La policia catalana va tenir coneixement dels fets quan una persona resident de centre, de 85 anys, va anar a el col·legi electoral amb els seus familiars per exercir el dret a vot i no va voler tornar a la residència, explicant que havia estat víctima de diverses agressions sexuals per part d'un treballador.





Els agents van prendre declaració a diversos residents i treballadors, i van descobrir que una altra persona també havia patit abusos; la causa està oberta per un presumpte delicte d'agressió sexual, i les diligències s'emetran al deganat per al seu repartiment entre els jutjats d'Amposta per seguir amb la instrucció.





L'Ajuntament d'Alcanar ha lamentat aquests fets "extremadament greus i totalment inacceptables" i es presentarà com a acusació popular, i està en contacte amb la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, els Mossos d'Esquadra, la Policia Local d'Alcanar i la direcció de centre, segons un comunicat.