Bárcenas confirma que li van robar la documentació que afectava el PP

El extresorer del PP Luis Bárcenas ha confirmat aquest dilluns davant del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló que l'operatiu parapolicial anomenat 'Kitchen' li va robar documentació comprometedora per al PP, tal com va afirmar en un escrit remès a la Fiscalia Anticorrupció.





L'extresorer de PP, Luis Bárcenas / EP









El titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6 li ha pres declaració com a testimoni en el marc de la peça separada de el cas 'Tàndem' que investiga la creació el 2013 d'aquest operatiu sufragat amb fons reservats. El extresorer de el PP es troba personat en aquesta causa com a perjudicat.





Fonts jurídiques han informat que Bárcenas, que ha declarat per videoconferència durant una hora i mitja des del centre penitenciari de Soto de Real, entre altres assumptes, ha confirmat que la 'Kitchen' li va prendre documentació que guardava i que afectaria la formació política.





ESCRIT ENVIAT A ANTICORRUPCIÓ

En un escrit remès a la Fiscalia Anticorrupció unes setmanes abans que comencés el judici pel presumpte pagament amb diners de la caixa 'b' de PP de la reforma de la seu nacional del partit, va afirmar que el partit tenia una comptabilitat paral·lela i que de tot això era coneixedor l'expresident de Govern i exlíder de la formació política Mariano Rajoy.





Va al·ludir a més a l'existència d'una gravació en què Álvaro Lapuerta, que va ocupar el càrrec de tresorer abans que Bárcenas, parlava d'aquesta caixa 'b' i esmentava expressament a Rajoy.





No obstant això, Bárcenas va assenyalar en el seu escrit que "gran part" dels documents que demostrarien que els populars tenia una comptabilitat paral·lela va ser "sostreta" de l'estudi de la seva dona, Rosalía Iglesias, quan van entrar a robar en el mateix ".





També ho va dir el seu advocat, Gustavo Galán, a l'inici del judici, en el qual va subratllar que l' 'operació Kitchen' es va fer amb "ingent documentació, papers, enregistraments, pendrives".





Després d'aquestes afirmacions, el jutge Manuel García Castelló ha citat a l'extresorer del PP a la part secreta de la peça que investiga l' 'operació Kitchen' perquè ratifiqui el manifestat.





ALTRES DECLARACIONS A 'KITCHEN'

No és la primera vegada que Bárcenas declara en aquesta peça número 7 del macrocausa coneguda com a 'cas Villarejo'. La primera vegada va ser al gener de 2019, quan va explicar a magistrat instructor per què contractar a Sergio Rius --qui va cobrar 2.000 euros a l'mes per ser confident de l'operatiu parapolicial, segons consta en la causa- com xofer.





La segona ocasió va ser el passat 21 de desembre i també per videoconferència des del centre penitenciari en què es troba complint 29 anys de presó per la primera època d'activitats de la trama 'Gürtel'.





Aquesta compareixença es va emmarcar en la part secreta de la peça 'Kitchen', que es va obrir després de requisar a Rius diversos dispositius i una agenda en què aquest hauria anotat detalls de les converses telefòniques que l'extresorer mantenia durant els trajectes en cotxe. La declaració va continuar tres dies després, quan el jutge García Castelló es va desplaçar a la presó, segons han informat fonts jurídiques.