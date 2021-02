A judici una dona, el seu fill i un amic per assaltar una casa, pegar al vigilant, robar 110.000 euros i cremar un cotxe

La Secció Quarta de l'Audiència de Sevilla té previst jutjar el dimecres i el dijous a una dona, al seu fill i un amic d'aquest últim, per un robatori amb violència perpetrat presumptament pels dos joves en un habitatge de la capital andalusa on van agredir i van tancar al vigilant, robant joies i gairebé 110.000 euros en efectiu per després fugir en un cotxe aliè, a què van acabar enganxant foc.





Audiència de Sevilla / EP





Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, l'agost de 2013, l'acusada Daniela PA "convèncer al seu fill", Jairo PP, també acusat i de 19 anys d'edat a la data dels fets, per " apoderar-se de diners "i efectes que tenia a casa seva una persona, a l'ésser ella" coneixedora que guardava una important quantitat de diners al seu domicili "a l'ésser una" gran amiga "del germà d'aquesta persona.





Jairo PP "va acceptar la proposta de la seva mare" i, per l'operació, va unir a la mateixa al seu amic i també inculpat Manuel GM, de 26 anys llavors i prèviament condemnat per robatori amb violència, explicant a més amb "un altre individu desconegut", recull el relat del Ministeri Públic.





Segons la Fiscalia, el 31 d'agost de 2013, aprofitant que la víctima dels fets i el seu germà s'havien absentat del domicili en qüestió, localitzat a la Carretera de Brenes de Sevilla capital, amb motiu de la celebració d'una comunió, extrem conegut per Daniela PA, els acusats Jairo PP i Manuel GM, juntament amb l'individu desconegut, tots ells amb les seves cares cobertes per passamuntanyes, van forçar la porta de l'habitatge per accedir-hi, sent sorpresos per un home contractat per vigilar l'immoble.





La Fiscalia sosté que Jairo PP, Manuel GM i l'individu desconegut "atacar" a aquest vigilant, enderrocant-a terra i obligant-lo a introduir-se al maleter del seu propi cotxe amenaçant amb una navalla, si bé després el van tancar en una habitació de l'habitatge .





Dins de l'habitatge, segons la Fiscalia, els presumptes autors dels fets van forçar una caixa forta, extraient de la mateixa diverses joies i prop de 110.000 euros en efectiu. Després, es van apoderar d'un vehicle propietat d'una familiar de l'amo de l'habitatge, fugint a bord de la mateixa i pegant-li foc en un camí de terra de la urbanització El Gordillo, on el cotxe va quedar totalment calcinat.





Per tot això, la Fiscalia aprecia presumptes delictes de robatori amb violència i ús d'armes a casa habitada, un altre delicte de detenció il·legal i un més de danys, amb les agreujants de disfressa i de reincidència en el cas de Manuel GM Així, reclama per Manuel GM 12 anys i tres mesos de presó, per Jairo PP 12 anys i un mes de presó i per a Daniela AP quatre anys de presó.