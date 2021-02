ERC començarà la ronda de contactes amb la CUP i no amb Junts

L'Executiva Nacional d'ERC ha decidit aquest dilluns que començarà amb la CUP i no amb Junts la ronda de contactes per buscar un pacte per formar Govern, que els republicans volen que sigui ampli incorporant a Junts, CUP i comuns.





Marta Vilalta, Pere Aragonès i Josep Maria Jové / EP









En un comunicat, ERC ha definit la CUP com "un actor indispensable i un dels partits que han sortit més reforçat de la cita electoral", i continuarà la ronda de contactes amb Junts i els comuns.





Iniciar la ronda de contactes amb la CUP suposa un canvi respecte a la legislatura anterior, en què el soci prioritari dels republicans sempre era Junts.





Per a ERC, els resultats de diumenge han deixat "molt clar que la nova etapa ha d'estar liderada per l'independentisme d'esquerres, que ha quedat per davant i és majoritari" --ERC ha obtingut 33 diputats i la CUP 9, mentre que Junts es s'ha quedat a un escó dels republicans amb 32--.





La direcció d'ERC ha apostat per obrir de forma immediata el procés de negociacions, que espera que sigui un procés "àgil per poder tenir un Govern com més aviat millor".





"El país necessita un Govern fort amb una majoria estable per donar resposta a la crisi actual, reconstruir el país des de la justícia social i caminar cap a la república catalana sobre la base dels consensos d'amnistia i autodeterminació", ha defensat ERC al comunicat .





PRIMERS CONTACTES

Encara que esperen tancar les primeres trobades en els pròxims dies, el candidat republicà a la presidència, Pere Aragonès, ja ha fet els primers contactes amb els cap de llista de la CUP, Junts i els comuns.





Per dur a terme aquestes converses, l'Executiva del partit ha designat al seu equip negociador, que estarà format per la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, el president de Consell Nacional de la formació, Josep Maria Jové, --aquests dos ja van participar en les negociacions amb el PSOE sobre la investidura de Pere Sánchez i en la taula de diàleg--, el qual ha estat president d'ERC al Parlament en l'última legislatura, Sergi Sabrià, i la número dos per Barcelona, Laura Vilagrà.





Segons el comunicat dels republicans, el grup negociador estarà complementat per "diferents equips de treball per àmbits temàtics que treballaran en paral·lel".