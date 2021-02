Un antioxidant present en el te verd pot ajudar a combatre el càncer

Un antioxidant que es troba en el te verd pot augmentar els nivells de p53, una proteïna natural contra el càncer, coneguda com la 'guardiana del genoma' per la seva capacitat per reparar el dany de l'ADN o destruir les cèl·lules canceroses, segons una nova investigació publicada a la revista 'Nature Communications'.









Te verd / EP









L'estudi de la interacció directa entre p53 i el compost del te verd, gal·lat d'epigalocatequina (EGCG), apunta a un nou objectiu per al descobriment de fàrmacs contra el càncer.





"Les molècules p53 i EGCG són extremadament interessants. Les mutacions en p53 es troben en més del 50% dels càncers humans, mentre que EGCG és el principal antioxidant en el te verd, una beguda popular a tot el món", explica Chunyu Wang , autor corresponent i professor de ciències biològiques en l'Institut Politècnic Rensselaer.





"Ara trobem que hi ha una interacció directa prèviament desconeguda entre els dos, el que apunta a un nou camí per al desenvolupament de medicaments contra el càncer --afegeix--. El nostre treball ajuda a explicar com EGCG pot impulsar l'activitat contra el càncer de p53, obrint la porta per desenvolupar fàrmacs amb compostos similars a l'EGCG ".





Wang, membre del Centre Rensselaer de Biotecnologia i Estudis Interdisciplinaris, és un expert en l'ús d'espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear per estudiar mecanismes específics en la malaltia d'Alzheimer i el càncer, inclosa la p53, que va descriure com "possiblement la proteïna més important en el càncer humà ".





La P53 té diverses funcions anticancerígenes ben conegudes, que inclouen aturar el creixement cel·lular per permetre la reparació de l'ADN, activar la reparació de l'ADN i iniciar la mort cel·lular programada, anomenada apoptosi, si el dany de l'ADN no es pot reparar. Un extrem de la proteïna, conegut com a domini N-terminal, té una forma flexible i, per tant, pot potencialment complir diverses funcions depenent de la seva interacció amb múltiples molècules.





L'EGCG és un antioxidant natural, el que vol dir que ajuda a desfer el dany gairebé constant causat pel metabolisme de l'oxigen. Present en abundància en el te verd, també es presenta com un suplement a base d'herbes.





L'equip de Wang va descobrir que la interacció entre EGCG i p53 preserva la proteïna de la degradació. Normalment, després de produir dins el cos, p53 es degrada ràpidament quan el domini N-terminal interactua amb una proteïna anomenada MDM2. Aquest cicle regular de producció i degradació manté els nivells de p53 en una constant baixa.





"Tant EGCG com MDM2 s'uneixen en el mateix lloc en p53, el domini N-terminal, de manera que EGCG competeix amb MDM2 --explica Wang--. Quan EGCG s'uneix amb p53, la proteïna no es degrada a través d'MDM2 , de manera que el nivell de p53 augmentarà amb la interacció directa amb EGCG, i això vol dir que hi ha més p53 per a la funció anticancerígena. Aquesta és una interacció molt important ".