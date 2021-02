Dimarts es reprèn el judici contra els acusats dels atacs terroristes a Catalunya

El tribunal de l'Audiència Nacional que jutja els tres presumptes membres de la cèl·lula gihadista que va atemptar a Barcelona i Cambrils (Tarragona) el 17 i 18 d'agost de 2017 reprendrà la vista oral aquest dimarts i dimecres per escoltar els informes finals de les defenses.





Els acusats dels atacs terroristes / EP













La Secció Tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha assenyalat aquests dies perquè els advocats de Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir i Said Ben Iazza exposin davant del tribunal per què no han de ser considerats responsables dels atemptats comesos a Catalunya, que van deixar 16 víctimes mortals i centenars de ferits.





Després serà el moment en què els acusats facin l'ús de torn de l'última paraula, si així ho consideren oportú. Després d'això, el tribunal deixarà vist per a sentència el judici que va començar el passat 10 de novembre.





Previsiblement, un dels acusats que sí farà unes últimes declaracions davant del tribunal serà Driss Oukabir, ja que en moltes de les sessions del judici se li ha escoltat queixar-se del que alguns testimonis o pèrits han manifestat.





També ho va fer durant l'exposició d'informes d'algunes acusacions, el que va portar al president de tribunal, Alfonso Guevara, a renyar, un cop més, a l'acusat i demanar-li que no interrompés les sessions. Els acusats han estat seguint el judici des d'una sala de vidre.





CONCLUSIONS DE LES DEFENSES

La defensa de Mohamed Houli Chemlal --únic supervivent de l'explosió de la casa d'Alcanar on la cèl·lula gihadista preparaven explosius-- va afirmar durant el tràmit de conclusions, que el seu defensat "ni exercir mai presa de decisions (de la cèl·lula), ni va actuar organitzant cap pla ", sinó que va seguir" ordres "de la resta d'integrants "dominants" del grup perquè tenia por per la seva vida i per la de la seva família.





Així mateix, ha subratllat que Houli Chemlal ha col·laborat amb la Justícia des de l'inici confessant els fets --cosa que ha rebutjat tant el Ministeri Públic com les diferents acusacions--, pel que considera que se li han d'aplicar atenuants en la condemna que li puguin imposar. Aquest acusat es va negar a declarar en el judici, i es remet al que ja s'ha manifestat durant la instrucció, i es va limitar a mostrar penediment pels fets.





Per tot això, l'advocada Carmen González entén que tan sols es pot condemnar el seu defensat a quatre anys de presó pel delicte cooperació per al dipòsit d'explosius, ja que sí hauria "cooperat" i "acompanyat" a la resta de membres per a la compra d'explosius, encara que va destacar que aquest "no tenia escapatòria". Tot i això, ha recalcat que, segons ell, no s'ha pogut provar quina era la intencionalitat del que s'estava fabricant a Alcanar.





Pel que fa a les defenses de Driss Oukabir i Said Ben Iazza, demanen la lliure absolució per a tots dos. Durant les seves declaracions com acusats, es van limitar a respondre als seus advocats, desmarcant-se de la tesi acusatòria de la Fiscalia.





Així, Driss Oukabir va assegurar que "mai" havia estat a Alcanar, es va desvincular de pràctiques religioses i va afirmar que es dedicava a "sortir de festa", "consumir drogues" i "anar amb noies de companyia". Va tractar de desmuntar la principal línia d'acusació assenyalant que va llogar una furgoneta dies abans de l'atemptat perquè el seu germà Moussa i els amics d'aquest Mohamed Hichamy i Younes Abouyaaqoub --abatuts després dels atemptats-- li van dir que volien fer una mudança.





Per la seva banda, Said Ben Iazza també va negar els fets d'acusació i va dir que no havia tingut contactes ni amb l'imam de Ripoll, a qui es considera líder de la cèl·lula gihadista, ni amb Alcanar. L'acusació contra ell es centra en el préstec a Younes Abouyaaqoub --autor material de l'atropellament massiu a La Rambla-- d'una furgoneta que era propietat del seu oncle i per deixar la seva documentació personal amb la qual la cèl·lula gihadista va adquirir productes químics.





L'acusat va explicar que va prestar la furgoneta perquè li van comentar que volien "transportar productes de neteja", negant la seva participació i coneixement de qualsevol pla d'atemptar.





SUSPÈS EL JUDICI PER COVID DESPRÉS DELS INFORMES DE LES ACUSACIONS

El tribunal va suspendre el passat 4 de febrer el judici fins que dos dels advocats defensors que havien donat positiu en covid, o manifestaven símptomes de virus, es recuperessin totalment per poder informar presencialment.





La Fiscalia i les acusacions particulars i populars ja han exposat davant del tribunal els seus informes finals i han explicat les seves peticions de pena. El Ministeri Públic demana penes de presó que van fins als 41 anys però, a canvi que moltes de les acusacions, no considera els acusats responsables de les víctimes mortals dels atemptats.





La Fiscalia va afirmar que Mohamed Houli Chemlal --per a qui es demanen 41 anys de presó--, Driss Oukabir --que s'enfronta a 36 anys de presó-- i Said Ben Iazza --per a qui només s'interessen 8 anys de presó- - no van participar, ni van poder fer-ho, en els atemptats de Catalunya. Va explicar que els dos primers pertanyien a la cèl·lula gihadista que va atacar i que Ben Iazza simplement col·laborar amb ella prestant una furgoneta i documentació personal per adquirir els precursors d'explosius.





No obstant això, cap dels tres acusats estaven presents quan els membres de la cèl·lula, que van ser abatuts després dels atemptats, van decidir canviar els seus plans i dirigir-se cap la Rambla de Barcelona i el passeig marítim de Cambrils després de conèixer que l'habitatge d'Alcanar (Tarragona ), on es preparaven els explosius liderats per l'imam de Ripoll (Girona) Abdelbaki És Satty, va saltar pels aires.





La majoria de les acusacions particulars discrepen amb el Ministeri Públic i creuen que els acusats eren plenament coneixedors de l'únic pla que hi havia: "matar i danyar". Així ho va dir l'advocada dels Mossos d'Esquadra que van resultar ferits a Alcanar, una afirmació que han compartit gairebé tots els advocats que representen a les víctimes.





Les acusacions populars exercides per l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) i l'Associació 11-M van ser les últimes a informar i reiterant la seva petició de pena de presó permanent revisable per Houli Chemlal i Oukabir argumentant que ha quedat acreditat que tots dos "formaven part del pla criminal "i que l'única" missió "que tenia la cèl·lula gihadista a la qual pertanyien era" causar un atemptat en el qual morissin el major nombre de persones ".