El Servei Públic d'Ocupació (Sepe) ha tancat un acord amb l'Agència Tributària (AEAT) per actualitzar cada mes les dades dels ingressos percebuts pels treballadors en ERTO per tal d'evitar que quan arribi la declaració de la renda de 2020 - que arrencarà el 7 d'abril- molts dels beneficiaris de la prestació es portin la sorpresa que han de declarar a Hisenda més diners de què els ha correspost segons informa el diari el Economista.





Des Hisenda aclareixen que no es tracta d'un acord com a tal sinó el compromís que el Sepe mani a l'Agència Tributari a dades actualitzades abans de l'inici de campanya per tenir més afinats els esborranys i dades fiscals de la gent en ERTO amb vista a la campanya de renda.





Problemes de gestió





L'allau de prestacions per ERTE ha disparat els cobraments indeguts, generalment per excés, tot i que el Ministeri no ha quantificat quantes persones s'han vist afectades per aquests errors de gestió. Un problema que s'ha aguditzat per la lentitud en la gestió d'aquests cobraments indeguts que ha provocat que molts dels afectats encara no hagin rebut la comunicació ni la carta de pagament que els permeti fer la devolució del cobrat per excés.









Treball busca una solució amb Hisenda perquè els treballadors en ERTO no tributin de més a la Renda @EP





Fonts de la plantilla de l'Sepe assenyalen que molts afectats s'han posat en contacte amb ells per saber quants diners han cobrat de més i expressar la seva preocupació per la declaració de la Renda, ja que els poden reclamar en funció del que el Sepe els ha lliurat i no pel que legalment els corresponia. En definitiva, la diferència l'hauran de retornar abans o després a l'Sepe.





Hostaleria i turisme tenen difícil recuperar les seves plantilles





Les fonts de l'Ministeri de Trabaj o expliquen a elEconomista que a més de l'actualització de les dades a l'Agència Tributària s'ha establert un procediment abreujat per a agilitzar la comunicació dels cobraments indeguts als afectats.





Des de la plantilla de l'Sepe expliquen que s'ha produït una millora en el sistema informàtic lligat a l'Covid que permet que quan el sistema detecta que un treballador que està o hagi estat inclòs en un expedient de regulació temporal d'ocupació hagi cobrat de més, li remetrà de forma automatitzada la comunicació del cobrat en excés perquè pugui realitzar les seves al·legacions i la carta de transferència a l'Banc d'Espanya per saldar el compte en cas d'estar conforme.





Fins ara, quan el sistema detecta abonaments irregulars remet un avís a el departament de cobraments indeguts que ha d'iniciar la tramitació de l'expedient a mà, el que ha causat un gran embús i explica que molta gent no sàpiga si ha cobrat de més ni a quant ascendeix el seu deute amb el Sepe.





Com a conseqüència, en les pròximes setmanes començaran a arribar les notificacions alertant de l'cobrament indegut. No obstant això, el sistema s'està implantant de forma gradual en les delegacions provincials, per la qual cosa en moltes encara es continua realitzant tota la tramitació de forma manual. Especialment en les grans ciutats.





A més, el sistema detectarà els errors encara que la gent segueixi cobrant, ja que fins ara es produïa quan un treballador es donés d'alta o de baixa. I accelerarà els expedients que encara segueixen pendents de notificació.