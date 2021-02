Monedero va estar a sou de l'empresari dels VTC mentre protestava amb els taxistes

L'hi tenia molt callat, però la investigació al voltant de Neurona ha revelat el factòtum de Pablo Iglesias va estar a sou de Rosauro Varo; un home odiat pel sector de l'taxi segons informa el rotatiu ESDIARIO.





La ubiqüitat de l'assessor de capçalera de el partit morat no deixa de sorprendre. Juan Carlos Monedero assessorava el major empresari de les VTC mentre la formació a la qual està vinculat personal i políticament, Podem, se sumava a les reivindicacions de el sector de l'taxi davant de les VTC.





La curiosa connexió entre Monedero i Rosauro Varo només es pot entendre per un factor: el monetari. L'actual director de l'think tank podemita no va dubtar a assessorar a una societat immobiliària, Gat Legacy Spain, vinculada a Varo, conegut empresari de la jet i un dels principals promotors de les VTC a Espanya, segons ha revelat el diari ABC.





Crida l'atenció que Monedero aparqués els principis del seu partit -tot i no tenir càrrec orgànic és un habitual de la cúpula dirigent de la formació- per posar-se a l'servei d'un alt empresari, amic d'Alfonso de Borbó i de Javier Hidalgo, espòs de la actriu Amaia Salamanca.





Moneder cobrar de l'empresari dels VTC mentre protestava amb els taxistes





La divulgació d'aquest cobrament per valor de 35.000 euros s'ha conegut com a part de la investigació realitzada per la UDEF sobre la relació amb la consultora Neurona, on a Moneder se li sospiten tasques de comissionista. Les dades proporcionades per l'Agència Tributària a la unitat policial han revelat aquesta relació amb la societat de Varo.





El professor de la Facultat de Ciències Polítiques de la Complutense va ser contractat com a "consultor estratègic" per a la línia de negoci immobiliari de Gat sobre riscos i canvis de govern en diversos països hispanoamericans. Una tasca en la qual, segons sembla, va complir i va ser convenientment retribuït.





Encara que, en principi, no hi hauria res il·legal en aquesta activitat, el cridaner no és només que Monedero acceptés treballar per a "la casta" sinó que ho fes per a algú demonitzat pel sector de l'taxi. Cal recordar que a Madrid, arran de les protestes de taxistes, van arribar a aparèixer pasquins amb la seva foto i la llegenda "Rosauro Varo, fill d'Amalia Rgez., Diputada al Congrés pel PSOE. Acumula milers de VTCs que explota a través d'Uber i Cabify ". Com aquest:





Precisament Podem es va sumar a les lluita dels taxistes. Encara es recorden les paraules de l'propi Pablo Iglesias arengant des de Ràdio Taxi Gremial, en defensa el sector, i la participació de dirigents de el partit en les mobilitzacions dels taxistes.





Encara que, sens dubte, el més curiós és veure la imatge de Monedero en aquestes mateixes protestes, sota la pancarta de 'Visca el taxi', i observar que poc temps després preparava informes ben retribuïts per a un dels principals empresaris de la competència dels taxistes.