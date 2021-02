Pau Hasel ingressa a la presó de Ponent a Lleida

El raper Pablo Hasel ha ingressat el matí d'aquest dimarts al centre penitenciari de Ponent, a Lleida, després de ser arrestat pels Mossos d'Esquadra. @EP





Està condemnat per l'Audiència Nacional a dos anys, quatre mesos i quinze dies de presó pels delictes d'enaltiment de el terrorisme i injúries a la corona. Hasel s'havia tancat a l'edifici de l'rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) aquest dilluns al costat de membres del seu grup de suport per impedir l'arrest.





Un dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha acudit poc abans de les 7 hores d'aquest dimarts a l'recinte, han desallotjat i identificat a una setantena de persones que estaven atrinxerades a l'edifici universitari i han detingut Hasel. El raper ha estat conduït en un cotxe policial fins a la presó de Ponent, on estarà entre dos i cinc dies en el mòdul d'ingressos, fins que se li assigni un mòdul.





A el cantant se li farà una prova PCR per descartar que té el Covid, com es fa per protocol amb tots els nous ingressos, i fins que no es tingui el resultat no se li podrà assignar mòdul. Aquest dimarts, al mòdul d'ingressos, els funcionaris penitenciaris faran la identificació completa, registre de les seves pertinences, control de temperatura i visita mèdica, i Hasel mantindrà reunions amb els professionals de tractament.





La junta de tractament de la presó tindrà dos mesos per establir una classificació inicial, que haurà de ser posteriorment avalada pel Servei de Classificació de la Conselleria de Justícia de la Generalitat.





"No ens doblegaran ni amb tota la repressió", ha cridat Hasel després de ser detingut, cap a les 8.30 hores. El raper ha afirmat, a l'ésser introduït en un cotxe dels Mossos per a ser conduït a la presó de Ponent: "No ens pararan, no ens callaran, mort a l'estat feixista".





"Amnistia total, guanyarem, no ens pararan mai, lluitarem fins a la victòria sempre", ha afirmat mentre era conduït per diversos agents de Mossos cap a l'exterior de l'recinte universitari.