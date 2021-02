CaixaBank s'adjudica 4 comptes corrents de la CNMC

El saldo mitjà que la CNMC manté en aquests comptes és de gairebé 10 milions d'euros / @ EP





CaixaBank gestionaran durant dos anys 4 comptes corrents de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que tenen un saldo mitjà diari de 9.930.000 d'euros, una adjudicació per la qual l'organisme públic pagarà més de 100.000 euros.





Segons publica aquest dimarts el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), l'objecte de el contracte és la prestació dels serveis bancaris mitjançant l'obertura de 4 comptes corrents de diferent naturalesa per a la gestió ordinària de la CNMC, per a la recaptació de taxes i sancions i per al Fons Nacional de Servei Universal.





La licitació, que s'ha dut a terme mitjançant el procediment obert accelerat, la componen tres lots, pels quals la CNMC pagarà 109.199 euros. El saldo mitjà que la CNMC manté en aquests comptes suma 9.930.000 d'euros, segons el plec de contractació consultat.





En concret, la secretaria general de la CNMC ha adjudicat a CaixaBank el primer dels lots, que consisteix en quatre comptes corrents operatius per a la gestió de fons propis de l'organisme. El valor de l'oferta seleccionada és de 87.999 euros i el saldo mitjà diari d'aquests comptes superava en conjunt els 8,5 milions d'euros el 2020.





Segons s'indica en els plecs de contractació, l as comptes contractades no meriten despeses i comissions d'administració, manteniment i descobert per les operacions que es realitzin, podran ser retribuïdes, la liquidació dels interessos es realitzarà amb periodicitat mensual i les transferències no tindran comissions i es realitzaran via Banc d'Espanya.