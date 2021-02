En l'Hospitalet la Guardia Urbana i els Mossos posen192 sancions per incompliments mesures anti-Covid

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra de L’Hospitalet han aixecat durant el passat cap de setmana 192 actes de sanció per diversos incompliments de les restriccions vigents a causa de la Covid-19.













@EP





En total, s’han denunciat 168 persones: 68, per no respectar el toc de queda; 34, per no dur la mascareta; 32, per consum d’alcohol a la via pública; 14, per reunions de més de sis persones; dues, per incompliment del confinament municipal, i 18 més per diverses causes, com manca de respecte i desobediència a l’autoritat o tinença de drogues.





Aquest cap de setmana també s’han denunciat 24 locals: 11, per no respectar l’horari establert; sis, per excés d’aforament; cinc, per permetre el consum a la barra, i dos més, per incomplir les mesures de distàncies i ventilació.





Cal destacar les actuacions realitzades en un establiment de restauració de l’avinguda del Carrilet, amb 72 persones a l’interior i on s’incomplien les mesures anti-Covid; en una festa en un local del carrer de la Mina, amb una cinquantena de persones consumint alcohol i sense mascareta, i en un domicili de la ronda de la Torrassa, amb el desallotjament d’una festa on estaven reunides més de sis persones de diferents bombolles de convivència.





A més, s’han establert a la ciutat 12 punts de control del confinament comarcal, amb un total de 433 vehicles identificats. De dijous a diumenge, la Guàrdia Urbana ha atès 173 requeriments de serveis nocturns per molèsties de sorolls: 152 en habitatges, amb 14 denúncies; 20 a l’espai públic, i un en un establiment.