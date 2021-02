VÍDEO. El PP abandonarà la seu de Gènova per trencar amb el passat

El líder de PP, Pablo Casado, ha anunciat aquest dimarts que el partit deixarà la seu nacional al carrer Gènova, la reforma s'està jutjant ara a l'Audiència Nacional.









Casado va fer aquest anunci durant la reunió de la direcció de el partit en què analitza el desastrós resultat de les eleccions catalanes per al seu partit.





















Pablo Casado vol que el seu partit trenqui amb el passat / @ populars









CASADO APOSTA PER LA REGENERACIÓ DINS DEL SEU PARTIT





En la seva intervenció Casado ha assenyalat "que el PP no pot seguir en un edifici la reforma del qual s'està investigant aquesta mateixa setmana en els tribunals i destaca que vol crear un canal anònim de denúncies "amb absolutes garanties", a semblança del que succeeix en les grans empreses"



I és que líder del PP s'ha negat a continuar pagant factures de qüestions alienes a l'actual adreça i ha assegurat que des d'aquest dimarts "no tornarà a donar explicacions per cap qüestió passada que correspongui a una acció personal". "Les hipoteques en política no són hereditàries, no ho han estat per a cap altre partit i no han de ser-ho per al nostre", ha resolt.



A més ha afirmat "no crec en la ruptura sinó en la regeneració, no crec en l'actitud inquisitorial sinó en la transparència. Aquest va ser el compromís que em van encarregar els nostres afiliats en primàries, i crec és el demarraje que necessita el partit per a arribar a la nostra meta com més aviat millor". Per a Casado "el cost electoral ha estat i és tremend, i el mal per a la urgent alternativa que necessita Espanya és inassumible. Cal deixar de preocupar-nos pel nostre passat i ocupar-nos del futur que proposem per als espanyols"





Per això ha revelat que en els pròxims dies es començarà a treballar en un document polític estratègic per a preparar la Convenció de tardor "com una convocatòria oberta als espanyols, incorporant a representants de la societat civil i captant talent dins i fora del PP" . Per això ha encarregat al Comitè de Direcció nacional i autonòmic un pla estratègic de recuperació" de l'espai electoral a Catalunya "reforçant l'estructura del partit poblo a poble", mantenint una oferta de "estabilitat política, prosperitat econòmica i concòrdia civil" sota el lideratge d'Alejandro Fernández, "que ha demostrat ser el millor candidat"



Aposta per continuar integrant a persones procedents d'altres formacions i de representants de la societat civil catalana per a construir un projecte de referència en el centre dreta constitucionalista.





"Hem d'unir a una nova majoria al voltant de la llibertat i contra el procés de destrucció institucional, econòmica, social i política que impulsa actualment el Govern i els seus socis radicals. Volem que tornin els que han marxat, volem que vinguin molts més que mai han estat, volem que no es vagi ningú, perquè aquí s'està creant el millor futur per a Espanya", ha assenyalat Casado, qui afirma que el PP és l'única alternativa al mal govern de Sánchez.





A més ha denunciat el "silenci eixordador" de Sánchez sobre la implicació de tres dels seus ministres en la trama Isofotón o els casos de corrupció de finançament il·legal actuals del vicepresident Iglesias".



I ha reafirmat el seu compromís d'ampliar la base electoral del PP en el centre polític, mantenint la "punta de compàs on ha estat sempre, però obrint més els braços per a albergar a més gent, vengen del projecte polític que vinguin, sempre que comparteixin els principis i valors constitucionals i europeistes".





També s'ha compromès Casado a fer créixer al PP donant la batalla a la fractura secessionista, a la dissolució socialista i a la involució populista. "Triem conscientment el camí difícil, perquè és el bon camí"



Per úlitmo ha agraït el treball del secretari general, els sotssecretaris i els portaveus del partit al servei del PP català, sobretot després de la renúncia del director de campanya: "Nosaltres també tenim el nostre propi manual de resistència. Ens han donat per amortitzats moltes vegades però aquí seguim, ja gairebé en empat tècnic amb el PSOE que més ha instrumentalitzat el poder de l'Estat contra l'oposició", subratlla













LES CLAUS DEL JUDICI DE REFORMA DE GÈNOVA









A l'estiu de 2018, la sentència de l'Audiència Nacional s obri la primera època de la Gürtel va provocar que un conglomerat de partits farà pujar a l'socialista Pedro Sánchez a La Moncloa, ja que el PP va ser condemnat en ferm per lucrar-se de la trama.





El començament de la causa data de 2013. Després de la publicació dels papers de l'extresorer, la Fiscalia Anticorrupció va obrir diligències informatives i Esquerra Unida i altres entitats van presentar una querella criminal que, segons presumeixen des de la formació, va donar peu a aquesta investigació, que arriba a la fase oral vuit anys després.









El principal acusat d'aquesta peça és Luis Bárcenas, l'extresorer de l'PP que actualment es troba a la presó després de ser condemnat a 29 anys i 1 mes. En la seva confessió més recent, que va remetre el passat 26 de gener a la Fiscalia Anticorrupció, Bárcenas va reconèixer que va pagar les obres de reforma amb diners no declarats.





"El 2008 existien uns ingressos anotats en la comptabilitat paral·lela d'una mica més de 1.000.000 d'euros, dels quals 900.000 euros es van destinar a la remodelació de la seu de Gènova", va confessar en el seu escrit. Al costat d'ell, que s'enfronta a cinc anys de presó pels delictes d'apropiació indeguda, falsedat documental i contra la Hisenda Pública, s'asseuran a la banqueta dels acusats l'exgerent popular Cristóbal Páez (demanen un any i mig de presó per a ell ); dos socis de Unifica, constructora que va portar a terme les obres; i el PP com a responsable civil subsidiari dels delictes dels quals s'acusa als investigats.





L'expectació de l'judici no només està en el banc dels acusats, sinó també en el nom dels testimonis que desfilaran per l'Audiència Nacional per donar la seva versió sobre els fets. Ni més ni menys que dos expresidents de Govern han estat citats: es tracta de José María Aznar i de Mariano Rajoy, que ja va haver de declarar a l'Audiència Nacional al juliol de 2017 pels primers anys d'activitat de la trama Gürtel.





També compareixeran els exsecretaris generals de l'PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes i María Dolores de Cospedal, així com l'exvicepresident de Govern Rodrigo Rato, els exministres Federico Trillo, Jaume Matas i José María Michavila; i l'expresident de l'Senat Pío García Escudero. Molts d'aquests noms, a més, van ser esmentats per Bárcenas en la seva confessió com a receptors de sobresous que sortien de la caixa B.