Debat en el Palau Macaya: "Emergència climàtica i oportunitats de participació juvenil"

El Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa” en col·laboració amb l’associació Ecoserveis presenten la sessió de tancament del cicle Participació juvenil en polítiques climàtiques, un dels projectes innovadors seleccionats a la cinquena convocatòria. El cicle s’ha desenvolupat en diferents tallers i conferències des del setembre de 2020 amb l’objectiu d’analitzar quins poden ser els mecanismes per incloure les demandes de la gent jove en les polítiques locals i establir una guia sobre com es pot vehicular la protesta per fer-ne propostes que s’integrin de manera permanent a les polítiques climàtiques.









Foto: Aline Dassel en Pixabay

















La sessió de tancament porta per títol Emergència climàtica i oportunitats de participació juvenil i se celebrarà el proper dijous, 18 de febrer a les 18 h al Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa”. En aquest acte es presentaran els resultats del cicle de reflexió i els models d’estructures que són necessaris per garantir la sostenibilitat i incorporar estratègies per a la participació juvenil en les polítiques climàtiques.





La jornada comptarà amb un debat sobre les organitzacions de joves i els exemples d’influència política, a càrrec de Marie-Claire Graf, membre referent al Nord Global de l’organització YOUNGO; Monika Skadborg, membre fundadora del Consell de Joves pel Clima de Dinamarca; Yeelen Perrier, gestor de projectes d’educació en transició energètica i assessor d’informació energètica a Alec Lió, i Ergi Bregasi, responsable de les organitzacions membres a la Youth Environament Europe (YEE), que faran la seva intervenció de forma virtual, i continuarà amb la presentació de la guia Models d’estructures locals de participació juvenil en polítiques climàtiques, a càrrec de Cristina Bajet, d’Ecoserveis i la facilitadora, Clara Giberga.





L’última part de la jornada se centrarà en una taula de debat amb actors de diferents àmbits –privat, públic, societat civil, recerca i comunicació on hi participaran Cori Calero, periodista ambiental; Anna Montolio, tècnica d’Infància de l’Ajuntament de Barcelona; David B. Calabuig, cap de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat; Guillermo Chirino, president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya; Ann Desola, presidenta del Consell de la Joventut de Barcelona; Elena Oliver, membre del grup de joves del Consell de Joves pel Clima de Granollers i Llorenç Witty, membre de Teachers for Future.





L’acte estarà obert al públic amb aforament limitat, seguint les normatives d’higiene i seguretat actuals, i per assistir és imprescindible inscripció prèvia. Així mateix, la sessió es gravarà i es podrà consultar al web del Palau Macaya.

















@Fundació La Caixa









CONEIX ELS PONENTS









@Facebook de Marie-Claire Graf





Marie-Claire Graf és defensora dels joves suïssos i responsable de canvis pel desenvolupament sostenible i l'acció climàtica a través del seu compromís divers en diverses iniciatives al voltant de totes les dimensions de la sostenibilitat a nivell local, nacional i internacional. La seva aspiració és motivar i capacitar les persones joves a prendre accions significatives per crear un impuls per al canvi. Lidera diverses associacions en els camps de l'acció climàtica, el desenvolupament sostenible, l'apoderament de la joventut i les dones i l'educació. Des de COP23 és membre de YOUNGO i de l'equip bottom-lining i es va unir a la COP25 com a membre de la Delegació Suïssa. Recentment ha estat guardonada com a Campiona del Clima juvenil de les Nacions Unides per Suïssa.









@Twitter Egi Bregasi





Ergi Bregasi és membre del Consell Executiu (el màxim òrgan de decisió) de la xarxa mediambiental liderada per joves independent més gran d'Europa, la Youth Environment Europe (YEE). Dins el seu rol serveix com a punt focal de la xarxa per a les organitzacions membres. La xarxa està formada per 52 organitzacions mediambiental liderades per joves, amb seu en diferents regions i països del continent Europeu. A banda treballa a EDEN com a Coordinador del projecte "Economia Verda per a una Regió Avançada" (projecte de tres anys), amb el suport financer de la Unió Europea.













@Mathieu Golinvaux. Derechos autor. © UE 2020





Monika Skadborg és la presidenta del Youth Climate Council (Ungeklimarådet) a Dinamarca, consell assessor independent dirigit per joves que recull aportacions de joves danesos i presenta recomanacions polítiques per a la ministra del clima, a més de defensar empreses i organitzacions per a una major acció climàtica. Skadborg ha estat anteriorment delegada de joves a l’ONU representant als joves danesos a la COP24-25 i altres esdeveniments relacionats amb la sostenibilitat. Ara és membre de l’equip que dóna suport a Youngo, la constitució juvenil de la UNFCCC. Monika Skadborg ha estat activa en diferents organitzacions juvenils i estudiantils durant més d’una dècada i ara treballa per a la Unió Europea d’Estudiants representant 20 milions d’estudiants. Aquí treballa, entre altres coses, amb la millora dels aspectes de sostenibilitat de l'educació superior. La seva formació és enginyeria ambiental a la Universitat Tècnica de Dinamarca.









EL PALAU MACAYA, CENTRE DE REFLEXIÓ





Amb més de 100 anys d'història, el Palau Macaya de ”la Caixa” és un dels emblemes arquitectònics modernistes de la ciutat de Barcelona. Des de l'any 1947, el Palau ha estat estretament vinculat a l'expansió de l'Obra Social ”la Caixa”, acollint primer l'Institut Educatiu de Sordmuts i de Cecs i, amb posterioritat, el Centre Cultural de la Fundació "la Caixa", precedent dels centres Caixaforum. L'any 2012 el Palau va obrir les seves portes amb l'objectiu d'erigir-se com a centre de pensament i reflexió per al món professional i acadèmic i ser un espai de referència per a impulsar la reflexió i la transformació social.