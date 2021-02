Piqué s'apunta al partidàs del Barça davant el PSG

L'entrenador de Barça, Ronald Koeman, ha inclòs finalment al central Gerard Piqué en la relació de jugadors convocats per al gran partit d'aquest dimarts al Camp Nou contra el PSG corresponents a l'anada dels vuitens de final de la Champions League .





Després d'una setmana entrenant-se amb el grup, el defensa ha complert amb l'objectiu pel qual s'ha esforçat en gran manera des que va caure greument lesionat el 21 de novembre en l'Estadi Wanda Metropolità en partit de Lliga contra l'Atlètic de Madrid.





Està per veure el protagonisme que tindrà davant el molt motivat quadre de Mauricio Pochettino però, al menys, està al costat dels seus companys al vestidor amb opcions de tenir algun tipus de participació aquesta nit.





Piqué s'apunta a el gran partit de l'Barça davant el PSG. Twitter: @FCB





Koeman ha inclòs de nou a la llista als jugadors del planter Óscar Mingueza i Iñaki Peña en la mesura que es mostra esperançat que l'equip ofereixi la millor de les seves vesiones liderat per un Messi a qui els parisencs han intentat desestabilitzar per terra, mar i aire en els últims dies al igual que al mateix Barça.





Leo no tindrà en davant dels seus amics Neymar i Di María, baixes sensibles d'un equip dissenyat, un altre curs més, per intentar alçar-se amb el torneig continental però que torna a creuar-se en el camí amb un equip blaugrana que intentarà, sobretot, no encaixar cap gol pensant en el partit de tornada al Parc dels Prínceps.





Messi i Kylian Mbappé mediran les seves forces en una altra apassionant confrontació, desafortunadament sense el gran ambient al Camp Nou de la històrica remuntada (amb el 6 a 1 als seus rivals d'avui) del 8 de març de 2017.