Mor el president i conseller delegat de Marriott International

Marriott International ha comunicat aquest dimarts el "inesperat" mort de president i conseller delegat de la companyia, Arne Sorenson, de 62 anys, a qui se li havia diagnosticat un càncer de pàncrees el 2019.





Arne Sorenson (EP)





El passat 2 de febrer la companyia va informar que Sorenson reduiria temporalment el seu horari per facilitar un tractament més exigent contra el càncer de pàncrees.









Sorenson es va convertir en 2012 en el tercer conseller delegat de la història de Marriott, i el primer sense el cognom Marriott. Sorenson va posar a l'empresa en una trajectòria de fort creixement que va incloure l'adquisició de Starwood Hotels & Resorts per valor de 13.000 milions de dòlars.





L'empresa ha destacat que durant el seu mandat com a conseller delegat, Sorenson va ser incansable a l'hora d'impulsar el progrés de l'empresa, creant oportunitats per als associats, creixement per als propietaris i franquiciats i resultats per als accionistes de l'empresa. A més, va dirigir a Marriott perquè aconseguís avenços en matèria de diversitat, equitat i inclusió i sostenibilitat mediambiental.





"Arne era un executiu excepcional, però més que això, era un ésser humà excepcional", ha destacat JW Marriott, president executiu i del consell d'administració.





Quan Sorenson es va retirar de la direcció a temps complet a principis de febrer, l'empresa va nomenar a dos veterans executius de Marriott, Stephanie Linnartz, presidenta del Grup d'Operacions de Consum, Tecnologia i Negocis Emergents, i Tony Capuano, president del Grup de Desenvolupament global, Disseny i Serveis d'operacions, perquè compartissin la responsabilitat de supervisar les operacions diàries de les unitats de negoci i les funcions corporatives de l'empresa, a més de mantenir les seves responsabilitats actuals. Tots dos continuaran en aquesta funció fins que el Consell d'Administració de Marriott nom un nou conseller delegat, el que s'espera que passi en les pròximes dues setmanes.