Moncloa confia en el diàleg amb el futur Govern a Catalunya i a seguir treballant amb ERC

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha confiat aquest dimarts que el diàleg amb l'executiu que surti de les eleccions celebrades a Catalunya el cap de setmana permeti superar la "fractura de convivència" en aquesta regió.





María Jesús Montero (EP)





En roda de premsa a terme de Consell de Ministres, Montero ha ressaltat la "normalitat" amb la qual tots els catalans van poder "exercir el seu vot i expressar quina és la seva opció per a la conformació del pròxim govern a Catalunya" el passat diumenge.





A més, ha dit que el Govern confia, "com ho hem fet sempre", en què "el diàleg sigui la base sobre la qual es mantinguin les relacions" entre el futur govern català i el central "per superar d'una vegada per sempre la fractura social i de conviència que hi ha a Catalunya ".





En aquest sentit, ha confiat que els partits puguin arribar a un acord de govern "com més aviat" i ha recalcat que l'executiu "respectarà qualsevol acord" i mantindrà "una relació de lleialtat" des del diàleg amb ell per abordar els "grans reptes "de país.





"Animem a que les formacions polítiques com més aviat arribin a la configuració per posar-nos a treballar com sempre amb independència del color polític", ha asseverat Montero.





En la mateixa línia s'ha expressat la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que ha assegurat que per al Govern és prioritari mantenir "relacions de lleialtat" amb l'Executiu català i ha defensat que cal "respectar els temps" en la formació de la formació de la mateixa.





Respecte a la relació amb ERC i si s'han procudido canvis arran de l'resultat electoral de diumenge, Calvo ha reconegut que es tracta d ' "un grup parlamentari que habitualment ens dóna suport i ens acompanya".





"Nosaltres, com amb altres grups parlamentaris, tractarem de cuidar les nostres relacions", ha afegit, recordant que el Govern de coalició compta només amb 155 escons i per tant "ha de fer treball de diàleg, escolta i resposta" per aconseguir "estabilitat política per a Espanya ". D'aquest treball amb els grups polítics, ha afegit Calvo, depèn no només l'agenda del Govern d'Espanya sinó la d'el de Catalunya.





Quant als indults dels líders independentistes empresonats, ha assenyalat que s'estan tramitant igual que la resta de casos i estan recopilant els informes pertinents. "No té cap particularitat", ha assegurat.





També ha reiterat que el fet que les forces independentistes sumin el 51 per cent dels vots no fa que la celebració d'un referèndum d'independència sigui factible. "És igual el percentatge pugui treure qualsevol partit en qualsevol de les eleccions territorials", ha assenyalat. "No és constitucional ni legal", ha recalcat.