El Govern deixa clar que no acceptarà un referèndum perquè "no és constitucional"

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha reafirmat aquest dimarts el rebuig de Govern a la celebració d'un referèndum sobre la independència de Catalunya perquè no cap en la Constitució, i ha assegurat que el suport electoral que demanen les forces independentistes no canviarà aquest posicionament.





La vicepresidenta primera, Carmen Calvo / EP





"És igual quin percentatge pugui treure qualsevol partit en qualsevol de les eleccions territorials en relació al que al nostre país no és constitucional i no és legal", ha sentenciat en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres.





Calvo s'ha explicat així a l'ésser preguntada sobre si el fet que els partits independentistes hagin crescut en suports i recaptat més del 50% dels vots en les passades eleccions catalanes pot fer canviar l'actitud de Govern pel que fa a aquesta demanda.





"EL REFERÈNDUM NO ESTÀ CONTEMPLAT A LA CONSTITUCIÓ PER A ESO"

"El referèndum no està contemplat en la Constitució, ni més ni menys que per a una matèria que afecta l'article 2 i al títol vuitè sencer, per dilucidar la unitat territorial del conjunt de l'Estat", ha respost contundent.





Així mateix, la vicepresidenta ha assenyalat que fins i tot els partits independentistes tenen debat intern sobre quin és el percentatge que legitima el seu projecte indepedentista.





"Sobre la possibilitat d'un referèndum sobre la unitat política territorial no hi ha lloc perquè no pot estar en el marc de la legalitat", ha tancat.