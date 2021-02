Arrimadas se sent "més reforçada que mai" per seguir liderant Cs i implantar el projecte que va iniciar fa un any

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha afirmat que, després de la reunió que va mantenir l'Executiva nacional del partit aquest dilluns, en la qual es va analitzar el fracàs de Cs a les eleccions catalanes, se sent "més reforçada que mai" per continuar en el càrrec i seguir implantant el projecte que va iniciar fa un any quan va accedir a la presidència.





Inés Arrimadas (EP)





"Em sento amb el suport del partit", ha declarat Arrimadas aquest dimarts en roda de premsa a la seu de Ciutadans després d'una trobada del Comitè Permanent. En aquest sentit, ha assegurat que després de la reunió de dilluns --en què diversos dirigents van reclamar canvis a la cúpula del partit pel resultat del 14 de febrer a Catalunya-- se sent "més reforçada que mai, amb més forces i amb més convenciment que cal tirar endavant ".





Segons ha explicat, "tots" en l'Executiva estan d'acord que "el partit ha de seguir treballant i implantant el projecte" iniciat fa un any, quan va ser escollida com a presidenta en les primàries i va succeir en el càrrec a Albert Rivera. I una altra "conclusió generalitzada", ha indicat, és que a Ciutadans cal "seguir sumant" i que "no és un problema que sobre gent".





Respecte al 14-F, la líder de la formació taronja ha insistit que el principal error que creu que han comès per perdre més de 950.000 vots respecte als comicis de 2017 i baixar de 36 escons al Parlament a sis és que no han sabut "tornar a il·lusionar" als electors que els van donar la victòria fa tres anys, una situació que s'ha proposat solucionar.