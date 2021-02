Judici pels atemptats: les defenses asseguren que els acusats no sabien el que passaria

Les defenses en el judici pels atemptats de Catalunya han assegurat que els acusats de pertànyer a la cèl·lula gihadista que va atemptar el 17 i 18 d'agost de 2017 no coneixien el que anava a succeir a Barcelona i Cambrils (Tarragona) després de l'explosió de la casa on es preparaven explosius.





Minut de silenci pels atemptats a Barcelona i Cambrils / EP





La Secció Tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha reprès aquest dimarts el judici perquè les defenses informessin de les conclusions assolides. La vista oral es va suspendre després que totes les acusacions exposessin els seus informes finals i abans de donar pas als advocats que exerceixen la defensa, ja que dos d'ells havien donat positiu en covid o tenien símptomes.





La primera defensa en intervenir en la sessió d'aquest dimarts ha estat la de Mohamed Houli Chemlal, per a qui la Fiscalia demana 41 anys de presó. L'advocada Carmen González ha assegurat que gràcies a la col·laboració amb la Justícia per part del seu defensat i al reconeixement dels fets al llarg de "les 10 declaracions" que va prestar tant en seu policial com judicial durant la instrucció del cas, s'ha pogut "donar una explicació de què s'estava produint o quin sentit tenia tot el que havia passat".





Per això, ha insistit al tribunal en què ha d'aplicar a Houli Chemlal atenuants en el cas que sigui condemnat. González ha recalcat que Houli Chemlal no era una persona "radicalitzada", no pertanyia al "nucli dur" de la cèl·lula i per tant no va tenir capacitat de decisió en la mateixa, sinó que va participar en algunes activitats sota amenaces, però que realment no tenia coneixement del que s'estava planejant.





UNA "PRESA FÀCIL" PER FER UNA SÈRIE DE "TRÀMITS"

"És el més vulnerable, és el més atractiu per als que puguin tenir una intel·ligència superior, o per als que estiguin radicalitzats o vulguin dur a terme la comissió d'uns fets", ha dit la lletrada. Així, ha resumit que el seu defensat era una "presa fàcil" i que li van utilitzar per a "fer un seguit de tràmits, que no han estat tan rellevants ni importants", com pot ser la venda de joies per aconseguir diners o l'ús de la seva documentació personal --té DNI espanyol-- per comprar el material necessari per elaborar explosius.





En qualsevol cas, ha subratllat que Houli Chemlal no era conscient que el grup format pels seus "amics" fora de "caràcter gihadista". "De cap manera estava introduït en aquesta filosofia, en aquest sentir, en aquest voler formar part del gihadisme", ha afegit l'advocada.





En aquest sentit, ha posat èmfasi que Houli Chemlal no podia conèixer el que anava succeir a La Rambla de Barcelona i al passeig marítim de Cambrils el 17 i 18 d'agost de 2017, ja que ell es trobava hospitalitzat després de l'explosió de la habitatge d'Alcanar (Tarragona) en la qual es fabricaven explosius. Per tant, entén que aquest acusat no pot ser "considerat coautor" dels atemptats.





Com a molt creu que podria ser condemnat a quatre anys de presó pel delicte cooperació per al dipòsit i tinença d'explosius per haver acompanyat a membres de la cèl·lula a comprar substàncies químiques, tot i que ha puntualitzat que amb l'explosió d'Alcanar mai es podrà saber " quins materials concrets s'estaven utilitzant allà "i amb quina finalitat s'estaven elaborant. Sobre aquest punt, ha assenyalat que tampoc ha quedat demostrat que Houli Chemlal manipulés o elaborés explosius.





D'altra banda, l'advocada d'aquest acusat, que ha recordat que el jutge instructor va requerir "nombroses diligències a altres països", també ha descartat qualsevol connexió internacional del grup de joves que van atemptar a Catalunya amb cèl·lules jihadistes internacionals.

Així mateix, ha qüestionat que s'hagi acreditat que una de les víctimes d'Alcanar fora l'imam Abdelbaki És Satty, considerat líder de la cèl·lula gihadista. I ha denunciat vulneració del dret fonamental a la inviolabilitat de domicili privat en el registre i desenrunament de les restes d'aquesta casa, ja que, segons ha dit, van començar sense acte judicial que ho autoritzés.





ACOTAR ELS FETS

Aquest dimarts també ha començat a informar la defensa de l'acusat Driss Oukabir --per a qui el Ministeri Públic demana 36 anys de presó--, que ha instat a tribunal a valorar únicament els fets anteriors al succés a Alcanar. Aquest criteri coincideix amb el de la Fiscalia, que considera que l'explosió d'aquest habitatge la nit anterior als atemptats, va trencar el "nexe causal" amb el que ha passat hores després a Barcelona i Cambrils.





D'aquesta manera, l'advocada de Oukabir ha criticat que acusacions particulars i populars -aquestes últimes demanen presó permanent revisable per a aquest acusat i per Houli Chemlal-- s'hagin "extralimitat" en reflectir en els seus escrits fets que no es van plasmar en l'acte d'obertura oral.





Aquesta defensa ha assegurat que Driss Oukabir, qui va llogar la furgoneta amb la qual Younnes Abouyaaqoub va atemptar a Barcelona, no pertanyia a cap organització gihadista, ja que "no consta" la data en què suposadament es va integrar en la cèl·lula que va atacar a Catalunya i que va deixar 16 víctimes mortals i centenars de ferits.





"No n'hi ha prou una presumpta pertinença a un grup per imputar uns fets", ha afirmat la lletrada, al mateix temps que ha apuntat que no és possible que Driss Oukabir conegués el que anava a ocórrer a Barcelona i Cambrils.





Ha argumentat que l'acusat no estava al costat dels membres de la cèl·lula mentre comentaven per telèfon que l'habitatge d'Alcanar havia saltat pels aires i per tant havien de canviar els plans previstos. "Ni ells mateixos sabien què anaven a fer", ha dit en referència a aquesta conversa telefònica de dos membres del grup que consten en la causa.





Amb tot això, ha emfatitzat que Driss Oukabir potser va participar de manera "episòdica" amb la cèl·lula, però en cap cas es va radicalitzar, ja que "va seguir sent el mateix, sortint de festa, consumint alcohol, consumint drogues i per descomptat no passava per la mesquita ".





"HI HA MÉS INCÒGNITES QUE AL PRINCIPI"

L'altre advocat que defensa a Oukabir, Luis Álvarez Collado, també ha pres la paraula per qüestionar la instrucció realitzada per Mossos d'Esquadra: "No s'ha determinat res, deixa més incògnites de les incògnites que teníem a del principi", ha dit.





Entre els dubtes plantejats, també ha destacat que no creu que s'hagi pogut confrontar correctament les mostres genètiques recollides a Alcanar amb les de l'imam de Ripoll (Girona) És Satty. Ha comparat aquesta situació amb els errors d'identificació dels militars víctimes de l'accident del Yak-42 a l'recordar que "anys després es va demostrar que proves d'ADN no van ser correctes".





Així mateix, ha denunciat el "descontrol absolut" a la cadena de custòdia dels dispositius mòbils requisats a Driss Oukabir i ha qüestionat la transcripció de les converses que va mantenir amb el seu germà a través de la xarxa social Facebook.





La defensa Oukabir continuarà demà exposant el seu informe i li seguirà l'advocat del tercer acusat, Said Ben Iazza, per a qui la Fiscalia només demana vuit anys de presó per col·laboració. Després serà el moment en què els acusats puguin fer ús de l'última paraula, abans que el tribunal deixi el judici vist per a sentència.