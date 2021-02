Tensió al Govern: Unides Podem no dóna suport al Congrés la Llei d'Igualtat de Tracte del PSOE

Unides Podem no donarà suport a la Llei d'Igualtat de Tracte que impulsa el PSOE, el seu soci de Govern, i ha decidit abstenir-se en la votació que tindrà lloc aquest dimarts al Ple de Congrés, segons han informat fonts del grup parlamentari.





La ministra d'Igualtat, Irene Montero / EP









Amb això, es confirmen que els dos integrants de Govern no han reconduït les seves diferències sobre aquesta proposició de llei, que ha enfrontat el Ministeri d'Igualtat amb la part socialista de l'Executiu.





Els morats no han revelat la seva abstenció fins després d'intervenir en el Ple de Congrés, on han arribat a parlar de "deslleialtat", al presentar una iniciativa sense la ratificació del departament que dirigeix Irene Montero.





SENSE COMPTAR AMB EL MINISTERI DE IRENE MONTERO

De fet, quan el PSOE la va registrar en solitari ja van deixar clar el seu "profund malestar" per no haver-se optat per un text consensuat i entenien que no es complien els protocols marcats en el pacte de govern. És més, el Ministeri d'Igualtat va presentar un informe desfavorable a la iniciativa del PSOE quan va arribar a Govern.





Malgrat tot això, la portaveu parlamentària del PSOE, Adriana Lastra, ha negat aquest dimarts que hi hagi una "competició" amb Podem i assegura afrontar amb "paciència" les notícies sobre desavinences entre els socis de Govern, tot i que admet que haurien de quedar al "àmbit privat". En tot cas, sosté que la coalició gaudeix de bona salut.





Des Unides Podem han argumentat que el sentit del seu vot obeeix al fet que diversos grups parlamentaris han manifestat que la tramitació de la Llei d'Igualtat de Tracte "no pot suposar el bloqueig" de la Llei LGTBI i la Llei Trans en el Consell de Ministres.





"Les tres lleis són imprescindibles per a un país que avanci i protegeixi els drets en matèria d'antiracisme, drets LGTBI i de les persones trans", han aprofundit per recalcar que els grups que componen l'anomenat bloc d'investidura que sostenen a l'Executiu aposten per aprovar les lleis Trans i LGTBI s'han d'aprovar com més aviat millor.





No obstant això, el grup confederal defensa que l'abstenció no impedeix el tràmit de la Proposició de Llei per a "evidenciar un cop més la voluntat d'arribar a acords en relació al paquet legislatiu antidiscriminatori complet, que inclou les tres lleis tal com estableix l'acord de Govern".





"Totes les qüestions que han quedat fora del text per la seva presentació unilateral per part de PSOE i que s'havien negociat durant mesos per part de la Direcció General per a la Igualtat de Tracte i la Diversitat Ètnic Racial amb els col·lectius que treballen la matèria es duran a Parlament, reafirmant el nostre compromís en la lluita contra qualsevol forma de discriminació", han sostingut aquestes fonts.